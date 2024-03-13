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Erdoğan'dan Kıbrıs açıklaması

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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve çıkarlarıyla egemen eşitliği göz ardı edilerek bir çözüme ulaşılmasının mümkün olmadığının söyledi.
Erdoğan'dan Kıbrıs açıklaması

Erdoğan, dün akşam, AK Parti Konferans Salonu'nda bu yıl 15'incisi düzenlenen Geleneksel Büyükelçiler İftarı'ndaki konuşmasında, Cumhuriyetin 100. yılını geride bırakmanın gururunu yaşayan Türkiye'nin, Türkiye Yüzyılı'nın inşası için hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini belirtti.

Gazze ve Ukrayna'nın yanı sıra Suriye, Irak, Libya, Yemen ve Afganistan'da barış ve istikrara yönelik çabalara Türkiye'nin aktif katkı sağladığını vurgulayan Erdoğan; PKK, PYD, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere, terörün her çeşidine karşı mücadele yürütüldüğünü ifade etti.

Güney sınırları ötesinde bir "teröristan" kurulmasına hiçbir şart altında müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Bu konuda artık müttefiklerimiz başta olmak üzere, dost ülkelerden en azından DEAŞ bahanesiyle bölücü terör örgütüne verilen desteği keserek Türkiye ile dayanışma sergilemelerini bekliyoruz." diye konuştu.

Güney Kafkasya'da istikrarın korunmasının Türkiye'nin öncelikleri arasında yer aldığını belirten Erdoğan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış anlaşmasının imzalanmasıyla bölgede yeni bir dönemin başlamasını arzu ettiklerini dile getirdi.

Erdoğan, Doğu Akdeniz ve Ege'de Yunanistan ile son dönemde hakim olan olumsuz atmosferin somut sonuçlar vermesini ümit ettiklerini söyledi. Burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve çıkarlarıyla egemen eşitliği göz ardı edilerek bir çözüme ulaşılmasının mümkün olmadığının altını çizen Erdoğan, Balkanlar'ın istikrar ve huzuruna katkı sağlayan adımların her zaman destekçisi olduklarını ifade etti.

Kosova'daki NATO gücünün komutasını geçen yıl ekim ayından bu yana Türkiye'nin yürüttüğünü hatırlatan Erdoğan, Türkiye'nin 70 yıldan fazla süredir etkin ve güçlü üyesi olduğu NATO'nun, güvenliğin temel taşlarından biri olduğunu vurguladı.

Erdoğan, Türkiye'nin NATO müttefiki Amerika Birleşik Devletleri'yle Washington'da düzenlenen son stratejik mekanizma toplantısında, işbirliğini geliştirmeyi kararlaştırdıklarını, Avrupa Birliği üyeliğinin de stratejik hedef olmaya devam ettiğini belirtti.

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