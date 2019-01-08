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Erdoğan'dan Kıbrıs göndermelli Suriye mesajı: Bir zamanlar Ayşe tatile çıkmıştı

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Tayyip Erdoğan, Suriye’ye olası operasyonun başlayabileceğini, bu kez 1974’teki Kıbrıs harekatına atıfta bulunarak “Biliyorsunuz bir zamanlar Ayşe tatile çıkmıştı…” diye dile getirdi.
Erdoğan'dan Kıbrıs göndermelli Suriye mesajı: Bir zamanlar Ayşe tatile çıkmıştı

Erdoğan bugünkü AKP grup toplantısındaki konuşmasında Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un Ankara’ya gelmeden “Kürt savaşçıları koruma sözü verilmeden Suriye’den çekilmeyiz” demesine tepki göstermişti. Bolton’ın sözlerinin yutulmasının mümkün olmadığını belirten Erdoğan Suriye’ye yönelik harekatın yakında başlayabileceğini de dile getirmişti.

Cumhurbaşkanı grup toplantısının ardından da gazetecilerdin sorularını yanıtlarken benzer söylemleri sürdürdü. Erdoğan gazetecilerin Suriye’ye yönelik sorularını yanıtlarken, “Biliyorsunuz bir zamanlar Ayşe tatile çıkardı. Biz de ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ diyoruz” diye konuştu.

‘Muhatabı Kalın’dır’

Erdoğan Bolton’a randevu vermediği yönündeki iddianın sorulması üzerine de “Bolton’ın muhatabı İbrahim Kalındır (cumhurbaşkanlığı sözcüsü)” dedi.

Tarihteki ‘Ayşe tatile çıksın’ şifresi

Erdoğan’ın sözünü ettiği ‘Ayşe tatile çıktı’ sözü, 1974’te Kıbrıs harekatı öncesi dönemin başbakanı Bülent Ecevit ile dışişleri bakanı Turan Güneş arasındaki telefon diyaloğuna dayanıyor. O dönem Avrupa’daki Kıbrıs görüşmelerinin sonuçsuz kalması üzerine Güneş, Ecevit’e telefon edip kendi kızını kastederek“Ayşe tatile çıksın” demişti. Güneş bu cümleyle aslında ‘Barış Harekatı’nın başlaması gerektiğini anlatıyordu. Telefonların dinlenmesinden şüphelenen iki siyasetçi, harekatın haber alınmaması için kendi aralarında böyle bir şifreyi kullanmayı önceden kararlaştırmıştı.

Aynı şekilde Türkiye’den müdahale bekleyen Kıbrıslı Türkler o dönemde ‘Bir gece ansızın gelebilirim’ şarkısının sözlerini dilinden düşürmüyordu.

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