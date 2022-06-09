Erdoğan'dan Kıbrıs Konusunda mesaj!

Erdoğan Kıbrıs ile ilgili önemli mesajlar verdi.

"Yetki alanlarımızda bize rağmen herhangi bir tasarruf veya işlem yapılmasına izin vermeyeceğiz"

Diğer taraftan Kıbrıs'ta Rum tarafının ikircikli ve dayatmacı tavrı adada bize eşit, egemen, bağımsız iki devletli yöntem dışında bir çözüm yolu bırakmamıştır. Papazlara ağır silah eğitimi vermekten, terör örgütlerine ofis açmaya kadar Rumların yaptığı her tasarruf bu kararın isabetini göstermektedir. Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama ve sondaj faaliyetlerimizi de Birleşmiş Milletler uygulamaları ve diğer uluslararası teammüllere uygun şekilde sürdüreceğiz. Yetki alanlarımızda bize rağmen herhangi bir tasarruf veya işlem yapılmasına izin vermedik, vermeyeceğiz.