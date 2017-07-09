Erdoğan'dan Kıbrıs yorumu: "B planı ve C planı düşünülecektir"

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesinde çözümsüzlükle sonuçlnan Kıbrıs Konferansı'na ilişkin konuştu. Erdoğan "B planı ve C planı düşünülecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamburg Messe Konferans Merkezi'nde düzenlenen "G20 Liderler Zirvesi"nin kapanış oturumu öncesinde düzenlediği basın toplantısında, Afrika ile iş birliğinin güçlendirilmesinin, bu yıl ki G20 gündeminin önemli kazanımlarından olduğunu belirtti.

En az gelişmiş ülkelerin kalkınması ve küresel sisteme entegre olmasının, Türkiye'nin, 2015 yılındaki G20 dönem başkanlığının ana önceliği olduğunu hatırlatan Erdoğan, Afrika ile iş birliğinin geliştirilmesi çabalarından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Türk firmalarının, Afrika'da en çok ihtiyaç duyulan alanlar arasındaki tarım, enerji ve ulaşım alt yapısı gibi sektörlere yönelmeleri konusunda teşvik edildiğini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali başta olmak üzere, kalkınma odaklı insani yardımlarla Afrikalılara destek verildiğini kaydetti.

Gelişmiş ülkelere, özellikle Somali, Güney Sudan, Etiyopya ve Kenya'yı etkileyen kuraklığa karşı harekete geçme çağrısında bulunan Erdoğan, "Milyonlarca insanın açlık ve kıtlıkla boğuştuğu, her gün ölümle burun buruna geldiği bu insanlık dramına kayıtsız kalmamalıyız. Türkiye, Kızılay, AFAD, TİKA gibi resmi kurumları yanında sivil toplum örgütleriyle sahadadır ve yaraların sarılması için elinden geleni yapmaktadır." diye konuştu.

2016 rakamlarına bakıldığında, ABD'nin 6.3, Türkiye'nin 6.2, İngiltere'nin ise 3 milyar dolar insani yardım ve kalkınma yardımı gerçekleştirdiğini aktaran Erdoğan, gayri safi milli hasılaya göre bakıldığında Türkiye'nin birinci sıraya çıktığına işaret etti.

Almanya dönem başkanlığındaki G-20 toplantısında, bu konuların yanı sıra iklim ve enerji konularının da görüşüldüğünü vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"İklim ve enerji ile alakalı olarak bu konuda da burada onu açıkça söylemek durumundayım, özellikle müzakerelerin yapıldığı dönemde imzayı attık fakat dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Hollande'ın bize vermiş olduğu bir söz vardı. Bu söz, bizi gelişmiş ülkeler sınıfında değil, gelişmekte olan ülkeler

sınıfında olduğumuz için oradaki mali yaptırımların karşılanacağı taahhüdünde bulundular. Bizler de edik ki 'Eğer bu gerçekleştirilirse parlamentodan geçer, aksi takdirde bu, parlamentodan geçmez.' Nitekim şu anda henüz parlamentodan geçmemiştir, dolayısıyla Amerika'nın attığı bu adımdan sonra bizim de durduğumuz konum şu anda parlamentodan geçmemesi istikametindedir. Bunu da özellikle ifade etmek isterim."

KIBRIS KONFERANSI'NIN SONUÇSUZ KALMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs meselesinin, Akdeniz bölgesinin güvenliği, geleceği ve ekonomisi için kritik önemi olduğunu, Türkiye'nin, garantör ülke olarak Kıbrıs meselesinin, adil, kapsamlı ve sürdürülebilir şekilde çözüme kavuşturulması için büyük çaba gösterdiğini vurguladı.

Erdoğan, Kıbrıs Konferansı'nın sonuçsuz kalmasına ilişkin ise şu görüşlerini paylaştı:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile beraber gerek Annan Planı'nda gerekse son süreçte daima söz verdiğim gibi bir adım önde olduk ancak tüm gayretlerimize rağmen Kıbrıs Konferansı'nın 28 Haziran'da başlayan ikinci oturumu sonuçsuz kaldı. Türkiye'nin ve Türk tarafının özverili çabaları, samimi ve ılımlı tavrı hak ettiği karşılığı almadı. Açıkçası sonuçtan büyük bir üzüntü duyuyoruz. Uzun çabalardan sonra geldiğimiz bu tablo, Kıbrıs sorununa Birleşmiş Milletler iyi niyet misyonu parametreleri çerçevesinde bir çözüm bulunmasının imkansızlığını ortaya koymuştur. Artık bu parametrelerde ısrar etmenin bir anlamı yoktur."

Güney Kıbrıs tarafından 2014 Şubat ayında yedi madde kabul edildiğini hatırlatan Erdoğan, karşılıklı olarak mutabık kalınmasına rağmen, şu anda Güney Kıbrıs'ın ondan da vazgeçtiğini bildirdi.

Erdoğan, "Türkiye, sorununun çözümüne farklı parametrelerle katkı sağlama çabalarını yine sürdürecektir. Aynı tutumu ilgili tüm taraflardan bekliyoruz. Olmadığı takdirde şüphesiz ki B planı, C planı, bunlar da düşünülmeye başlanacaktır. Elbette bu konuda gereken değerlendirmeleri yapacak, sonucu kamuoyu ve muhataplarımızla paylaşacağız." açıklamasını yaptı.

İki gün boyunca gerçekleştirilen istişarelerin hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, gösterilen misafirperverlik ve başarılı organizasyon için dönem başkanlığını yürüten Almanya'ya teşekkür etti.

Erdoğan, G-20'nin yeni dönem başkanı Arjantin'e başarı dileyerek, kendilerine her türlü desteği vereceklerini belirtti.

"BASIN MENSUPLARI, SINIRSIZ ÖZGÜRLÜĞE SAHİP DEĞİL"

Açıklamalarının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Erdoğan, yabancı bir gazetecinin "Basın özgürlüğü ve tutuklu gazetecilere" ilişkin sorusu üzerine, basın mensuplarının sınırsız özgürlüğe sahip olmadığını hatırlattı.

"Basın mensupları da suç işler, suç işlediği zaman da yargı gerekli değerlendirmeleri yapar." değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, "Ben şiir okuduğum için cezaevine girmiş olan bir kişiyim. Fikir, düşünce özgürlüğünü gayet iyi bilirim ama siz benim belediye başkanıyken şiir okuduğumdan dolayı herhalde hapse girdiğimi bilmiyorsunuz. Onun için bana bu soruyu soruyorsunuz, eğer bunubilseydiniz bu soruyu bana sormazdınız." diye konuştu.

Fikir, düşünce özgürlüğü noktasında hassas olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye'deki bütün yasaların da buna göre hazırlandığını bildirdi.

Erdoğan, "Şunu da özellikle bilmenizi istiyorum, bu basın mensupları diye tanıdıklarınızın büyük bir çoğunluğu teröre yardım, yataklık yapan kişilerdir. Yargı bu konuda değerlendirmelerini yapar. Yargı değerlendirmelerini yaptıktan sonra gereğini yapar. Nasıl ki burada bize her zaman siyasiler 'Yargı bu işe bakıyor.' dediği gibi ben de ancak size bu cevabı, yargının sorunudur, yargı bu konuda gerekli kararı vermiştir." ifadesini kullandı.

G-20 Zirvesi'ne akredite olan bazı basın mensuplarının akreditasyonlarının, Almanya'nın ve zirvenin güvenliği açısından iptal edildiğinin hatırlatılması üzerine Erdoğan, "Aslında değerli arkadaşımın az önce bana yöneltmiş olduğu sorunun bir yerde bu da bir cevabıdır. Niye? Basınmensuplarını Almanya'da G-20'yi izlemeye müsaade etmeyecek, onları akredite etmeyecek kadar önlerini kesen bir anlayış var. Önce bu anlayışı bir defa ortadan kaldırmak lazım." dedi.

"BU BİR SİYASİ İNTİHARDIR"

Bir gazetecinin Federal Hükümetin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya'da konuşma yapmasına izin vermemesini hatırlatarak, "Uluslararası hukuk dışı karardan sonra özellikle Almanya'daki 3 milyondan fazla vatandaşınız büyük üzüntü yaşadı. Buna karşın Türkiye'den kaçan PKK, FETÖ, DHKP-C gibi birtakım terör örgütü mensuplarının Almanya'da rahat bir şekilde yaşamaları ve Almanvakıfları tarafından maddi olarak desteklenmelerini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Erdoğan, şunları söyledi:

"Şu anda Almanya'da 3 milyon benim soydaşım var, Türk var. Onlarla Almanya seyahatim vesilesiyle salon toplantısı yapmayı arzu ettim fakat Alman yönetimi, eyaletler vesaire, benim burada salon toplantısı yapmama müsaade etmediler ve buna tahammül edemediler. Acaba bunu hangi özgürlük anlayışıyla bağdaştıracağız? Eğer özgürlükler dünyasında yaşıyorsak, Türkiye Cumhuriyeti'nin, halkının yüzde 52'sinin oyunu alarak cumhurbaşkanı olan bir cumhurbaşkanına Almanya'da, bir salon toplantısında konuşma müsaadesi vermeyenler, kusura bakmasınlar özgürlüklerden bahsedemezler. Şu anda yaşanan, benim söylediğim 'Siyasi intihardır.' dediğim olay budur. Bu bir siyasi intihardır ve bu, bumerang gibi döner, bir zaman da kendilerini vurur."

"TÜRKİYE'DE BÖYLE BİR YASAK YOK"

Kendisinin bir mitingde, telekonferansla Almanya'daki vatandaşlara hitabına dahi tahammül edilmediğini anımsatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu görüşlerini paylaştı:

"Ama PKK terör örgütünün dağdaki eşkiyalarına, oradan bağlantı kurmak suretiyle müsaade etmişlerdir. Bunları da çok iyi bilmek lazım. Bütün bunları özgürlük planı içinde değerlendirirken, PKK terör örgütünün örgüt liderine sözde, onun kendilerine ait paçavralarına yürüyüş müsaadesi verenler, polis kordonunda onları koruma altında yürütenler ne yazık ki en önemli bu noktadaki toplantı, gösteri ve yürüyüş hakkını kullanmak isteyen meşru derneklere müsaade etmiyorlar. Bunu da özellikle ifade etmek isterim. Türkiye'de böyle bir yasak yok. Bakın şu anda Türkiye'de işte neredeyse 20 günü aştı, ana muhalefet partisinin düzenlemiş olduğu sözde bir adalet yürüyüşü var. Devam ediyor. Halbuki sözde adalet yürüyüşünü yapanlar, partilerinin içinde genel başkanlığa aday olanlara, adaylık hakkı vermiyorlar. Bu tür gariplikleri yaşıyoruz fakat bunların hepsini aşacağız."