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Erdoğan'dan Kıbrıs'la ilgili tehdit gibi açıklama

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Erdoğan'dan Kıbrıs'la ilgili tehdit gibi açıklama
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen Dünya Petrol Kongresi’nde konuşarak, geçtiğimiz hafta başarısızlıkla sonuçlanan Kıbrıs Konferansı'na değindi.

Erdoğan, "Doğu Akdeniz’de geçen hafta maalesef büyük bir fırsat kaçırıldı. Bizim ve Kıbrıs Türk tarafının tüm yapıcı yaklaşımına rağmen Rum tarafının olumsuz tavrı sebebiyle adadaki anlaşmazlıkların bir kez daha çözümsüz kalmasından üzüntü duyuyoruz" dedi.

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Total-ENI şirketleri ile Çarşamba günü başlayacakları sondaj çalışmalarını işaret eden Erdoğan, "Kıbrıs’taki gelişmelere taraf olan herkesten beklentimiz bölgedeki yeni gerginliklere yol açabilecek adımlardan kaçınmalarıdır. Aksi takdirde Türkiye gibi bir dostu kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabileceklerini hatırlatmak isterim" dedi.

Erdoğan Kıbrıs’la ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Doğu Akdeniz’de geçen hafta maalesef büyük bir fırsat kaçırıldı. Bizim ve Kıbrıs Türk tarafının tüm yapıcı yaklaşımına rağmen Rum tarafının olumsuz tavrı sebebiyle adadaki anlaşmazlıkların bir kez daha çözümsüz kalmasından üzüntü duyuyoruz.

Tarafların tutumları böylesine açıkça ortadayken kimi enerji şirketlerinin Rum kesiminin atmakta olduğu sorumsuzca adımların bir parçası olmaları kesinlikle anlayışla karşılanamaz.

Adaletin, hakkaniyetin ve uluslararası hukukun gereği hidrokarbon kaynaklarının adadaki tüm taraflara ait olmasını gerektiriyor.

Kıbrıs’taki gelişmelere taraf olan herkesten beklentimiz bölgedeki yeni gerginliklere yol açabilecek adımlardan kaçınmalarıdır.

Aksi takdirde kendilerine sadece bölgede değil her yerde ve her alanda Türkiye gibi bir dostu kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabileceklerini hatırlatmak isterim.

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