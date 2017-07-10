Erdoğan'dan Kıbrıs'la ilgili tehdit gibi açıklama

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen Dünya Petrol Kongresi’nde konuşarak, geçtiğimiz hafta başarısızlıkla sonuçlanan Kıbrıs Konferansı'na değindi.

Erdoğan, "Doğu Akdeniz’de geçen hafta maalesef büyük bir fırsat kaçırıldı. Bizim ve Kıbrıs Türk tarafının tüm yapıcı yaklaşımına rağmen Rum tarafının olumsuz tavrı sebebiyle adadaki anlaşmazlıkların bir kez daha çözümsüz kalmasından üzüntü duyuyoruz" dedi.

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Total-ENI şirketleri ile Çarşamba günü başlayacakları sondaj çalışmalarını işaret eden Erdoğan, "Kıbrıs’taki gelişmelere taraf olan herkesten beklentimiz bölgedeki yeni gerginliklere yol açabilecek adımlardan kaçınmalarıdır. Aksi takdirde Türkiye gibi bir dostu kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabileceklerini hatırlatmak isterim" dedi.

Erdoğan Kıbrıs’la ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi: