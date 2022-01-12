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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Ben Seni Muhatap Alır Mıyım

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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini canlı yayında tartışmaya davet eden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Ben Seni Muhatap Alır Mıyım

Türkiye, 2023 yılında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini şimdiden tartışmaya başladı.

Bu tartışmaların nedeni ise, muhalefetin Türkiye'yi seçim atmosferinin içine sokmak istemesi.

Geçtiğimiz gün de CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu durumla ilgili Habertürk’te Fatih Altaylı ile gerçekleştirdiği programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı canlı yayında tartışmaya çağırdı.

MYK TOPLANTISINDA CEVAP GELDİ

Dün ise AK Parti'nin MYK toplantısında bu konu gündeme geldi.

MYK toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun davetine değindi.

"KARŞISINDA MUHATAP BULMAK İSTİYOR HERHALDE"

Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun, “Şimdi Saray da bizi dinliyor. Onun da bağlanmasını istiyorum.” sözlerine “Karşısında muhatap bulmak istiyor herhâlde. Muhatap alınmak istiyor. Ben seni muhatap alır mıyım?” yanıtını verdi.

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