Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: "Çubuk'ta vatandaşlarımız zaten yaralı"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin Kızılcahamam kampının kapanışında konuştu. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit cenazesinde uğradığı linç girişimine de değindi. Erdoğan, "Çubuk'ta vatandaşlarımız zaten yaralı, onları taciz edeceksin.Onları Ardahan'la saldıranlarla bir tutamazsın. Sana kol kola gezdiklerin saldırdı" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:

"Gündemle ilgili görüşlerimi sizlerle paylaşmayı sürdüreceğim. Biz de burada bulunduğumuz süre boyunca büyükşehir belediye başkanlarımızla ikili görüşme ve heyetle görüşmemizi yaptık. Önümüzdeki dönemin yol haritasını geliştireceğiz. Ekonomi ile ilgili değerlendirmelerimi bugüne bırakmıştım. Kur ve onunla bağlantılı olarak bir saldırıya uğradık. Ülkemize dayatılan kur, faiz şer üçgenine karşı nasıl davranmamız gerektiğini gördük.

Kapasite kullanım oranlarına kadar her konuda müspet haberler geliyor. Vergi sistemi, tarım, bankacılık gibi alanlardaki yapısal değişiklikleri kamuoyu ile paylaştık. Ağustos ayından beri yaşanan sıkıntıları biliyoruz. Ülkemizin ekonomik gerçekliğinden kaynaklanmış değildir. Ekonomik teröre de teslim olmadık, olmayacağız. İnşallah bundan sonra her şey daha kolay olacaktır. Buradan tüm vatandaşlarımızdan, iş dünyamızdan, sanayicilerimizden bir ricada bulunmak istiyorum. Onları George, Hans buraya getirmedi, bu millet getirdi.

Yatırımcımızın karşısında değiliz. Her türlü desteği veren biziz. Bundan sonra da vereceğiz. Kalkıp da fırsatçılığa gelirlerse o zaman milletimizin yanında oluruz.

Asıl olan ülke olarak bizim ne istediğimizdir. Bizim potansiyelimiz kullandığımız imkanlardan kat kat fazladır. Bir kutu kibritin içindeki çöpleri tek tek kolayca kırabilirsiniz ama kırkını birden kolayca kıramazsınız. Yıl sonuna kadar iki buçuk milyon istihdam sağlayacağız, bize verilen sözler tutulursa.

"Çubuk'ta vatandaşlarımız zaten yaralı"

Birileri ısrarla 2023 hedeflerimizi hayal, serap gibi göstermeye çalışıyor. Çok daha ötesine geçmemiz pekala mümkündür. CHP yönetimi başkadır, CHP'ye oy veren vatandaşlarımız başkadır. Biz terör örgütünün güdümündeki parti ile birlik olursanız şehitlerimizin kemiklerini sızlatırsınız diyoruz. Çubuk'ta vatandaşlarımız zaten yaralı, onları taciz edeceksin.Onları Ardahan'la saldıranlarla bir tutamazsın. Sana kol kola gezdiklerin saldırdı.CHP genel başkanın polis memurunun şehit olduğunda 'Rüzgar eken fırtına biçer' demesini iyi hatırlıyoruz. Biz kimseyi linç etmiyoruz. Sadece milletimizi değerlerini, şehitlerimizin aziz hatırasını savunuyoruz.

"Ezan okunurken düdük öttürenleri iyi tanırız"

Ezan okunurken düdük öttürenleri iyi tanırız. Bu çarpık zihniyetten de kurtarma mücadelesidir. Biz bu partilerin yönetimleri siyaset zemininde mücadele ederiz. AK Parti 82 milyon vatandaşımızın her birinin umut kapısıdır. Evlatlarının geleceği ile ilgili gözünü diktiği tek yer AK Parti'dir. Bunu beraber halledeceğiz.Arkadaşlar mütevazı ve tevazu içinde hareket edeceğiz. Siz belediye başkanlarımız el de sıkacaksınız, vatandaşlarımızla kucaklaşacaksınız. Bakanlarımız, bürokratlarımız yanlışlık yaptığında bunun sonuçları AK Parti'yi etkiliyor.

Hiç kimsenin şahsi ajandası, AK Parti'nin misyonunun önüne geçemez. Kendini ülkesinden ve partisinden önde görenler zaten kaybetmiştir. Tüm arkadaşlarıma oturmalarına, kalkmalarına, işlerine güçlerine, kimlerle oturuyorsunuz, kimlerle kalkıyorsunuz buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Bakanlıklarımızın, kurumlarımızın tek ölçüsü milletimize daha iyi hizmet olacak.

"AK Parti'de her yerde nöbet değişimi yaşanmıştır, yaşanmaya da devam edecektir"

Dikey mimari yok, yatay mimarı olacak. İstisnalar olabilir. Yerel mimarı başta olmak üzere adımlarımızı böyle atmamız gerekir. Yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcımız ile diyalog kuracaksınız. Çünkü biz artık şehirlerin yapılanmasında bunları dikkat etmemiz lazım. Hem inancımızda, hem de kültürümüzde bunlara yer yoktur. Emanete sahip çıkmak kadar, emanetin hakkını vermek de önemlidir. Bunu başaranların başımızın üzerinde yeri vardır. Yapamayanlar nöbeti devretmeyi kabullenmek durumundadır. AK Parti'de her yerde nöbet değişimi yaşanmıştır, yaşanmaya da devam edecektir.

"Başarı sırasına göre tüm illerimizi dolaşacağım"

Ramazan ayı içerisinde fakir fukaraya ulaşmayı ihmal etmeyeceğiz. 4 yılı aşkın, belediyeler olarak da 5 yılımız var. Üst üste seçimler yüzünden milletimiz ve açıkçası siyasetimiz de yoruldu.Ramazan'dan sonra başarı sırasına göre tüm illerimizi dolaşacağım. Bu teşekkür ziyaretidir. Ekonomiden, adalete, tarıma kadar reformların hazırlıklarını titizlikle sürdürüyoruz. Varsa açılışlar bunları yapacağız. Belediye başkanları olarak şehirlerinizde çözmeniz gereken meseleler var. ülkemizi ve şehirlerimizi hak ettiği yere geleceğini biliyoruz. Fitne tohumlarını ekenlere asla fırsat vermeyiniz.

"Bazıları kendisi aday yapılmadığı için başka yerlerde aday olmuşlardır, bunlar bizi üzmez"

Çok fazla vakit kaybetmeye bizim zamanımız yok. Kimin ne yaptığına, bize hangi tuzakları kurduğuna değil, kendi yaptıklarımıza bakacağız. Her seçimde oyların azaldığı, çoğaldığı yerler olabilir. Önemli olan toplamdır. Demek ki azmedince oluyor. Daha iyi olacak. Bazıları kendisi aday yapılmadığı için başka yerlerde aday olmuşlardır, bunlar bizi üzmez. Bunlar bundan sonra kendi dertlerine baksınlar. Milletimiz bize 31 Mart'ta da 'Durmak yok yola devam' demiştir. Biz yolumuzun hak yolu olduğuna yürekten inanıyoruz. Milletimiz de bize sahip çıkacaktır. Ama işi başka taraflara götürmeye çalışırsak tarihin tozlu raflarında buluruz. Ramazan'dan sonra hem bu ziyaretleri yaparken burada yaptığınız bir toplantının bir benzerini de teşkilatımız, kadın kolları ve gençlik kollarımız ile yapacağız. Bundan sonraki süreç eğitim ve kendimizi sınamak olacaktır."