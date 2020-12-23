Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na: Gel sen uyuşturucu örgütü ve organ mafyası kur, hiç olmazsa devlet senden bir şeyler elde etsin. Başka bir işe yaramıyorsun

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün yaptığı “uyuşturucu tüccarları ve organ mafyasından vergi alınsın” çağrısına yanıt verdi.

Erdoğan “Bu ne demek biliyor musunuz? Uyuşturucu satıcılığı yapabilirsiniz, organ mafyası olarak örgütler kurabilirsiniz” dedi ve ekledi:

“Sen ne yapıyorsun farkında mısın? Bu ne sapkınlıktır ya? İstikametini tamamen şaşırmış.

“O zaman gel şöyle bir uyuşturucu örgütünü kur. Bir de organ mafyasını da kur. Hiç olmazsa devlet senden bir şeyler elde etsin. Başka bir işe yaramıyorsun.

“Vergi konusunda da maliyeden belli bir tecrübesi var, bu adımı atarsa belki bir işe yarar.”