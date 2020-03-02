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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na "şehitler tepesi" cevabı: Gazi Mustafa Kemal askerlerine 'Ben size ölmeyi emrediyorum'

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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na "şehitler tepesi" cevabı: Gazi Mustafa Kemal askerlerine 'Ben size ölmeyi emrediyorum' demiştir
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na "şehitler tepesi" cevabı: Gazi Mustafa Kemal askerlerine 'Ben size ölmeyi emrediyorum'

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ''Millet İttifakı'nın iktidarında şehitler tepesi boş kalacak'' açıklamasına tepki göstererek ''Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partinin genel başkanıyım havasında gezinen bu Bay Kemal'e sadece bir şey hatırlatacağım o da Çanakkale'deki tüm askerimize Gazi Mustafa Kemal'in hitabıdır. Nedir? 'Ben size ölmeyi emrediyorum' demiştir'' ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre Merkezi'ndeki AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı öncesi salon dışında bekleyen vatandaşlara seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''Şehitler tepesi'' açıklamasına tepki gösterdi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

''Şehitler tepesi boş değildir boş kalmayacak. Bay Kemal'in şehadet şehitlik diye bir derdi olmayabilir fakat Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partinin genel başkanıyım havasında gezinen bu Bay Kemal'e sadece bir şey hatırlatacağım o da Çanakkale'deki tüm askerimize Gazi Mustafa Kemal'in hitabıdır. Nedir? 'Ben size ölmeyi emrediyorum' demiştir.

Bay Kemal tarihinden, şehadetten uzak, şehadet nedir bilmeyen bunun cahili olan bir kişi. İnanıyorum ki bu CHP'ye gönül veren kardeşlerim vatandaşlarım da böyle bir şahsın arkasından gitmeyecek onu da hesaba çekeceklerdir.''

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