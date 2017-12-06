 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 105.788
  • Altın 156,569
  • Dolar 3,8473
  • Euro 4,5482
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKADemirtaş hakkında beraat kararı!

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na suç duyurusu

»
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na suç duyurusu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun salı günkü parti konuşmasından dolayı Erdoğan’ın avukatları suç duyurusunda bulundu.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü partisinin Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması'ndaki sözleriyle, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Erdoğan'ın avukatlarından Hüseyin Aydın'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunda Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin arkasında olduğu iddia edilen Gülen yapılanması ile örtüştüğü ifade edildi.

Aydın'ın duyurusunda ayrıca "bu doğrultudaki söylem ve politikanın örgüt [Gülen yapılanması] tarafından adı geçen siyasi partiye [CHP] empoze edildiği hususunda toplumda yaygın bir kanaat oluşmuştur" dendi.

Kılıçdaroğlu'nun sözleri

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 83'üncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında bir konuşma yapan CHP Genel Başkanı, "2017'de milleti tepeden gören, ağzına gelen her şeyi söyleyen, servet içinde yüzen ve servetinin hesabını milletin önüne koymayan bir Recep Tayyip Erdoğan var… Şunu da düşünsün Erdoğan, yahu bu ülkede huzur bırakmadın. Konuşuyorsun 80 milyon geriliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözler ve konuşması içindeki diğer ifadeler Erdoğan'ın avukatı tarafından suç unsuru teşkil ettikleri gerekçesiyle duyuru dilekçesine eklendi.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakınları, haklarında yurtdışına para transfer ettikleri iddiasında bulunan Kılıçdaroğlu’ndan Aralık ayı başında 1 milyon 500 bin lira manevi tazminat istemişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Erdoğan: "'Başkent Kudüs' planı devreye girerse İsrail ile diplomatik ilişkilerimizi koparırız"05 Aralık 2017 Salı 14:00
  • Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: "Devletin gizli bilgilerini Zarrab'a bakanların sattı; MİT uyardı, haberin vardı!"05 Aralık 2017 Salı 13:55
  • Sarraf'ın istediği sabit disk ele geçirildi05 Aralık 2017 Salı 08:45
  • Sarraf: 17 Aralık sonrası serbest kalmak için kısmen rüşvet ödedim05 Aralık 2017 Salı 08:19
  • CHP’li Ağbaba’dan Erdoğan’a: Başkanımıza dokunulursa Türkiye’yi başına yıkarız04 Aralık 2017 Pazartesi 16:57
  • Erdoğan: İsteyen herkesin yurt dışına parasını çıkarma hakkı vardır04 Aralık 2017 Pazartesi 16:52
  • Bozdağ'dan Kudüs açıklaması: 'Bölgeyi yeni felaketlere sürükler'04 Aralık 2017 Pazartesi 16:33
  • HDP, Demirtaş ile ilgili kararını verdi03 Aralık 2017 Pazar 18:46
  • Erdoğan: Bazı iş adamlarının varlıklarını yurtdışına kaçırma girişiminde bulunduğunu duyuyorum03 Aralık 2017 Pazar 18:20
  • CHP’li Özel: Asıl bomba salıya patlayacak03 Aralık 2017 Pazar 18:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti