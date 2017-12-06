Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na suç duyurusu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun salı günkü parti konuşmasından dolayı Erdoğan’ın avukatları suç duyurusunda bulundu.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü partisinin Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması'ndaki sözleriyle, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Erdoğan'ın avukatlarından Hüseyin Aydın'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunda Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin arkasında olduğu iddia edilen Gülen yapılanması ile örtüştüğü ifade edildi.

Aydın'ın duyurusunda ayrıca "bu doğrultudaki söylem ve politikanın örgüt [Gülen yapılanması] tarafından adı geçen siyasi partiye [CHP] empoze edildiği hususunda toplumda yaygın bir kanaat oluşmuştur" dendi.

Kılıçdaroğlu'nun sözleri

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 83'üncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında bir konuşma yapan CHP Genel Başkanı, "2017'de milleti tepeden gören, ağzına gelen her şeyi söyleyen, servet içinde yüzen ve servetinin hesabını milletin önüne koymayan bir Recep Tayyip Erdoğan var… Şunu da düşünsün Erdoğan, yahu bu ülkede huzur bırakmadın. Konuşuyorsun 80 milyon geriliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözler ve konuşması içindeki diğer ifadeler Erdoğan'ın avukatı tarafından suç unsuru teşkil ettikleri gerekçesiyle duyuru dilekçesine eklendi.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakınları, haklarında yurtdışına para transfer ettikleri iddiasında bulunan Kılıçdaroğlu’ndan Aralık ayı başında 1 milyon 500 bin lira manevi tazminat istemişti.