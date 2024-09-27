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Erdoğan'dan 'kılıçlı yemin' açıklaması: 'Hak ettikleri cezayı almalarını temin edeceğiz'

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Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapılan Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenlerin yeminiyle ilgili soruyu yanıtladı.
Erdoğan'dan 'kılıçlı yemin' açıklaması: 'Hak ettikleri cezayı almalarını temin edeceğiz'

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için bulunduğu ABD'den dönüşte gazetecilere konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapılan Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenlerin yeminiyle ilgili soruyu yanıtladı.

"Bu mesele birkaç kendini bilmezin ne yazık ki ortaya koyduğu bir karmaşaydı" diyen Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nın çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Erdoğan, "Bu işin içerisindekiler kimlerse bunların hak ettikleri cezayı almasını temin edeceğiz. Burası kendini bilmezlerin at oynattığı bir meydan değil. Savunma Bakanımız ve Savunma Üniversitemizin başındaki hocamızla bir araya geldik, görüşmelerimizi yaptık ve inşallah en kısa zamanda bu işi neticeye ulaştıracağız" dedi.

Daha önce 7 Eylül'de İmam Hatipliler Kurultayı'nda konuşan Erdoğan, "Ordumuzun tekrar yıpratılmasına izin vermeyiz" demiş ve şöyle konuşmuştu:

"Kılıçları kime çekiyorsunuz? Bunlarla ilgili olarak da gerekli bütün araştırmalar yapılıyor. Oradaki birkaç tane kendini bilmez de temizlenecek...

"Biz buralara durup dururken gelmedik; 30 kişi olsun, 50 kişi olsun bunların ordumuzun içinde bulunması mümkün değil..."

Erdoğan, "Ordumuz üzerinden siyasi hesap görülmesine müsaade etmeyiz" dedi ve ilgili kişilerin "süratle temizleneceğini" söylemişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, olayın "arka planını araştıracak" bir soruşturma olacağını söyledi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapılan Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde mezun olan öğrencilerin bazıları, kılıçlarını havaya kaldırarak hep bir ağızdan "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" demişti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıçlı yemin etmesine ilişkin inceleme başlatmıştı.

CHP Genel Başkanı Özel tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mezuniyet töreninde kılıçlı yemin eden teğmenlerle ilgili "süratle temizlenecek" açıklamasına CHP Genel Başkanı Özgür Özel tepki gösterdi.

Özel, partisinin tüzük kurultayı sonrası açıklamalarında bu konuya da değinerek "Harbiye mezuniyetinde bir gelenek yerine getirildi. Her sene yapılan kılıç çatma ve bir yemin merasimiydi. Bu sene rahatsızlık nereden gerçekten anlamak güç" dedi.

CHP lideri, "Teğmenler kılıcı dosta güven düşmana kaygı vermek için çatarlar. O kılıçtan vatan millet düşmanları, Atatürk düşmanları ürkecek. Takdirlerle ödül verdiğin kadın teğmene soruşturma mı açacaksın şimdi. Ailelerin de kursağına dizdiniz. Bu sevinci hepimizin kursağına dizdiniz" diye devam etti.

Özel daha önce de sosyal medyada X hesabından yaptığı açıklamada, "Bu hamle siyasidir ama yersiz ve haksızdır" diyerek tepki göstermişti.

"8 gün durup düşünüp sonra bu tepkiyi vermek çok manidar. Ebedi başkomutanları Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkan Harbiye'den yeni mezun teğmenlerin siyasi hesaplara alet edilmesini kınıyorum" demişti.

Ne olmuştu?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapılan Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde mezun olan öğrencilerin bazıları, kılıçlarını havaya kaldırarak hep bir ağızdan "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" demişti.

Öğrenciler, dönem birincisi Ebru Eroğlu'nun öncülüğünde şu sözlerle hep bir ağızdan ant içmişti:

"Ant içeriz ki laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak ve kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız. Şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacağız. Ne mutlu Türküm diyene!"

Bu görüntüler sosyal medya hesaplarında da paylaşılmış, ardından siyasetin gündemine yerleşmişti.

Eroğlu, törende diplomasını Erdoğan'ın elinden almıştı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin sorulan soru üzerine, "Olay her yönüyle incelenmektedir. Disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali olan personel hakkında işlem yapılacaktır" demişti.

Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) önceliğin müesses disiplini muhafaza etmek olduğunu, disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmaması gerektiğini söylemişti.

"Bahse konu olay da her yönüyle incelenmektedir. İnceleme sonucunda yapılacak tespitlere göre disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan personel hakkında gereken işlemler yapılacaktır" diyen Aktürk, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Dolayısıyla kamuoyu bu konuda müsterih olmalı ve kendi ajandalarına göre bu görüntüler üzerinden manipülasyon üretenlere itibar etmemelidir."

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