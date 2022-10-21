Erdoğan’dan KKTC açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınmasına yönelik açıklama yaptı…

Erdoğan, “Temennimiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yönelik Birleşmiş Milletler’de yaptığımız açıklamalar istikametinde, Türk Devletleri liderleri olarak müşterek bir çalışmanın içerisine girmek” dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşü, uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Özbekistan’ın Semerkant şehrinde 11 Kasım’da gerçekleştirilecek olan Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Zirvesi’nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin daimi üyeliği konusunda bir sonuç beklenip beklenmediği yönündeki bir soruya karşılık Erdoğan “beklenmemesi için bir sebep yok” yanıtını verdi.

Erdoğan, Semerkant’ta alınması gereken en olumlu neticeyi alacaklarını söyledi.

Erdoğan ” Katılan ülkeler, bizler için gerçekten olumlu sinyal vermesi gereken ülkeler. Yani Türk Devletleri Topluluğu olarak, burada yaptığımız ikili görüşmelerde her zaman şunu söylüyorlar, ‘Türkiye bu konuda nasıl bir adım atarsa biz de tabii ki onun yanındayız’. Nitekim bugün İlham Aliyev kardeşimle de yaptığımız görüşmede yaklaşım buydu. Burada Türk Devletleri Topluluğu Zirvesi’nde tabii ki onu da çalışacağız ve Semerkant’ta alınması gereken en olumlu neticeyi de alacağız. Temennimiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yönelik Birleşmiş Milletler’de yaptığımız açıklamalar istikametinde, Türk Devletleri liderleri olarak müşterek bir çalışmanın içerisine girmek.” diye konuştu.