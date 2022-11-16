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Erdoğan’dan “KKTC’nin TDT gözlemci üyeliği” yorumu: “O iş bitmiştir”

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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC’nin TDT’ye gözlemci üye olarak alındığını söyledi, bu kararla ilgili “herhangi bir ülkeden icazet almalarına gerek olmadığını” ifade etti. Erdoğan, “O iş bitmiştir” dedi.
Erdoğan’dan “KKTC’nin TDT gözlemci üyeliği” yorumu: “O iş bitmiştir”

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin son gününde Bali Uluslararası Konferans Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, bir gazetecinin, KKTC’nin Türk Devlet Teşkilatları’na (TDT) gözlemci üye olarak kabul edilmesiyle ilgili dünyadan gelen tepkilerin sorulması üzerine, “Bu kararla ilgili herhangi bir yerden, herhangi ülkeden icazet almamıza da gerek yoktur. O iş bitmiştir” dedi.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Kuzey Kıbrıs ile ilgili bizim Türk Devletleri Teşkilatı'nda aldığımız karar geçerlidir ve bu kararla ilgili herhangi bir yerden, herhangi ülkeden icazet almamıza da gerek yoktur. O iş bitmiştir. Bundan sonraki süreçte de bu olumsuz yaklaşan ülkelere gerekli olan yerde gerekli cevabı vermeye devam ederiz."

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