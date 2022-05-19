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Erdoğan’dan kripto para açıklaması: Sıcak bakmıyorum

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Erdoğan’dan kripto para açıklaması: Sıcak bakmıyorum
Erdoğan’dan kripto para açıklaması: Sıcak bakmıyorum

Gençlerin sorularını cevaplayan Erdoğan, ensar muhacir konusunun süreli bir kavram olmadığını belirterek şunları söyledi:

* “Bu süreç bitene kadar devam eder. Peygamberimizin Medine'ye hicreti ilk başlarda olmuş bir hadise değildir, sonra olmuş bir hadisedir. Peygamberimiz muhacir olarak Medine'ye hicret etmek durumunda kalmıştı. Medineliler ensar olarak Peygamberimizi gönüllerini açarak bağrına bastılar. Suriyeliler acaba keyiflerinden mi Türkiye’ye geldiler. Zevki sefa için mi geldiler.

* Oradaki ölüm korkusu onları Türkiye'ye iltica etmeye, hicret etmeye mi sevk etti. Bu insanlar Suriye'deki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığındı. Bunları biz muhacir olarak gördük. Osmanlı'dan bu yana Türkiye bu tür ilticalara ev sahipliği yapan kapısını açan bir ülkedir. Türkiye’nin büyüklüğünü misafirperverliğini gösteriyor bu da.

* Türkiye'nin dünyadaki mülteciler noktasında en çok göç alan bir ülke alan bir ülke olarak ön sıraya çıktığını görüyoruz. Türkiye bu noktada dünyada bir numara bundan rahatsızlık duymuyoruz” dedi.

BRİKET EV KONUSU

Suriye’nin kuzeyinde başlanan briket evlerin devam ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin daha önce Irak'tan gelen mültecilere de kapılarını açtığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, göç konusunun küresel bir sorun olduğuna dikkat çekerek, şunları belirtti:

* “Birçok Meksikalının duvarları yıkarak Amerika'ya sığındıklarını görüyorsunuz. Almanya düzenli düzensiz göçü alıyor bizim gibi mi hayır. Teröristleri alıyorlar. Bütün bunları değerlendirdiğimiz zaman Türkiye'nin alicenaplığı ortaya çıkıyor.

* Biz özellikle Suriye kuzeyinde briket evlerle adım attık. Hedefimiz bu evlerde 1 milyon mülteciyi barındırmak. Onun için 100 bin, 200 bin konuta ihtiyacımız olacak. Amacımız onları bu tür evlerle iskan edelim. Yaşanması zor koşullardan onları kurtaralım. İnsanca yaşayabilecekleri konutlarla onları oralarda iskan edelim istiyoruz.”

ATATÜRK HAVALİMANI AÇIKLAMASI

Türkiye'nin salgınları fırsata dönüştüren bir ülke olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin birçok ülkenin aksine süreç boyunca yatırımlarını durdurmadığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

* “Bu salgın döneminde bizim yapmamız gereken en önemli iş neydi. Hastanelerimizin mevcut sayısını artırmaktı. Bizim 19 tane şehir hastanemiz var. Bu sayılar daha da artacak. Şehir hastanesi en küçüğü 500 oda ondan sonra bin 6, 2 bine kadar devam ediyor. 3 ay içerisinde İstanbul'da Şu an Atatürk Havalimanı Bay Kemal'le anlaşamadığımız; bilmediği, anlamadığı yere biz hastane yaptık.

* Anadolu Yakasında da bir havalimanımız vardı. Bin 6 yataklı bir hastane de orada yaptık. Bunların ikisi de şehir hastanesi statüsündedir. Bunlar tek katlı ama en ideal şekilde bu hastanelerimizde bunları yaptık. Biz bunları yapamasaydık Çam Sakura'yı da bitirdik. Finans teminini yüklenici firma Japonya'dan üstlendi. Çam Sakura Hastanesi Türkiye değil dünyada örnek haline geldi. Bu hastaneler olmasaydı bu kritik dönemde sağa sola bakacaktık. Bunları yapışımız işimizi kolaylaştırdı.”

SUUDİ ARABİSTAN VE BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ SORUSU

Türkiye’nin yoğun bakımda ciddi ihtiyacının kalmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz göreve gelmeden eğitim, sağlık, emniyet, adalet, tarım, dış politika, enerji bunlar bizim en önemli adımlarımız olacak demiştik. Biz bunları gerçekleştirdik gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bunları yapmazsak o girişimci ruhu ispatlayamazsınız. Bizler bu adımları atmak suretiyle dünyada örnek bir hale geldik. Türkiye dünyada parmakla gösterilen bir noktada. Salgın döneminde 167 ülkeye her türlü desteği verdik. Bu destekler çok çok ciddi manada Türkiye'ye muhabbeti artırdı” dedi.

Siyasetin iniş çıkışlarının her zaman olduğunu söyleyen Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu:

* “Siyasetin iniş çıkışları hep olur. Japonların bir atasözü var: Düşmanınız dahi olsa iplikle bağı sıkı tutun, koparmayın. Gün olur o bağ size lazım olur. Suudi Arabistan ve BAE ile ortak paydamız var.

* Gerek Suudi Arabistan gerek Abu Dabi yönetimi ile sorunları aşarak birçok alanda bir planlama yaptık. Adımları atıyoruz. BAE'de uzun süredir rahatsız olan emir rahmetli oldu. Bize düşen taziye ziyaretine gitmekti. Bu ziyaretimizi gerçekleştirmek de aramızdaki münasebetleri çok daha güçlü bir platforma oturtmak.

* Suudi Arabistan ile olan ilişkilerimiz çok daha olumlu istikamette gelişiyor. İki ülke ile başlattığımız süreç inanıyorum ki her iki ülkeye de çok çok önemli katkılar sağlayacak ticari, siyasi, savunma sanayi alanlarında. Biz onlarla birikimleri paylaşırken onlarında birikimlerinden yararlanacağız diye düşünüyorum. Gelişmeler iyi şu anda sonu da inşallah hayır olur.”

“TUTUKLUNUN SİYASİ OLANI, SİYASİ OLMAYANI OLMAZ”

Hukukun önünde herkesin eşit olması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tutuklunun siyasi olanı siyasi olmayanı olmaz. Siyasetçi acaba neden tutuklanır? Türkiye bir hukuk devleti anayasa ve kanunlar çerçevesinde siyasetçi olsa olmasa, bu suçu işliyorsa bunun bedelini ödemek durumundadır. Ben siyasetçiyim diye işlediğim cezalardan kaçamam. Kaçarsak sivil olana saygısızlık olur. Bedeli neyse bu da anayasa ve yasalarda belirlendiği gibi bedelini ödemek durumundadır” dedi.

“ENFLASYONU İNDİRECEĞİZ”

Dünyada küresel bir kriz yaşandığına dikkat çeken Erdoğan, “enflasyonu indireceğiz” açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hedefimiz ihracatta 250 milyar dolara ulaşmak. Bizim göreve geldiğimizden bu yana hedefimiz ithale dayalı ihracattı. İthale dayalı ihracatta içeriden yerli piyasadan bu ürünü alıp bu ürüne dayalı mamul maddeyi üretirsek bu noktadaki maliyetlerimiz düşecek ve ihracatta 250 milyar dolar seviyesini aşacağız. Faizle aradaki dengeyi sürekli olarak kapatma imkanını yakalayacağız. Buradan hiç endişem yok” diye konuştu.

“KRİPTO PARA OLAYINA SICAK BAKMIYORUM”

Kripto paralarla ilgili değerlendirmesini paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kripto konusunda arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Meclis’te müzakereler yapılıp ona göre adım atacağız ben kripto para olayına sıcak bakmıyorum. Birini zengin birini fakir yapacak bu tür araçlarla adım atmanın doğru olmadığına inanıyorum” dedi.

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