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Erdoğan'dan Lavrov'a Afrin yanıtı

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'in ne zaman kime teslim edileceğinin kendilerinin bileceği bir şey olduğunu söyledi.
Erdoğan'dan Lavrov'a Afrin yanıtı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'in ne zaman kime teslim edileceğinin kendilerinin bileceği bir şey olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Meclis Grubu'ndaki konuşmasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Afrin konusundaki açıklamalarına yanıt verdi. Erdoğan, Lavrov'un yaklaşımının çok yanlış olduğunu ve Afrin'i kime geri vereceklerini çok iyi bildiklerini söyledi.

Başka ülkelerin kontrol altında tuttuğu yerlerin Suriye'ye teslim edilmesinin konuşulması gerektiğini vurgulayan Erdoğan "‘Oraları rejim verdi' ifadesi bizi ikna etmez. Biz, yeri geldiği zaman Afrin'i Afrinlilere bizzat teslim ederiz. Ama bunun zamanı bize aittir; onu da biz belirleriz, Sayın Lavrov değil” şeklinde konuştu.

Lavrov: Afrin'in kontrolü Suriye'ye geri verilmeli

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, hafta başında Moskova'da düzenlediği basın toplantısında "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin hiçbir zaman Afrin'i işgal etmek istediğini söylemedi" demişti.

Lavrov, sözlerini "Türk temsilcilerin önlerinde duran başlıca hedeflere ulaştıklarını söyledikleri şu zamanda Afrin'deki durumun normale dönmesinin en basit yolunun bu toprakların kontrolünün Suriye hükümetine geri verilmesi olduğunu düşünüyoruz” diye sürdürmüştü.

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