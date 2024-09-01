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Erdoğan'dan Mavi Vatan ve Kıbrıs vurgusu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Deniz Harp Okulu Mezuniyet Töreninde Önemli Mesajlar
Erdoğan'dan Mavi Vatan ve Kıbrıs vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Harp Okulu'nda düzenlenen Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı. Törende yaptığı konuşmada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güçlü yapısına vurgu yapan Erdoğan, Deniz Harp Okulu'nun bu başarıda önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Erdoğan, "Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizin hukukunun çiğnenmesine izin vermeyeceğiz. Ege'de, Karadeniz'de, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin çıkarları neyi icap ettiriyorsa, kimseden icazet almadan, kimin ne dediğine bakmadan, azim ve kararlılıkla onu hayata geçireceğiz." diyerek Türkiye'nin ulusal çıkarlarını her koşulda savunacaklarını vurguladı.

"Mavi Vatanın Müdafaasında Kritik Roller Üstleneceksiniz"

Deniz Harp Okulu öğrencilerine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mavi vatanımızın müdafaasında sizler çok kritik roller üstleneceksiniz. Türkiye'ye ve milletimize önemli hizmetlerde bulunacaksınız. Şunu lütfen unutmayın; tarih yazan, tarih yapan bir milletin evlatlarısınız." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin eğitim süreçlerinde sadece ailelerinin değil, tüm milletin büyük fedakârlıklar yaptığını hatırlatan Erdoğan, "Evlatlarının rızkından ayırdıklarıyla devlete vergisini ödeyen esnafın, çiftçinin, tüccarın, sanayicinin üzerinizde hakkı var. Tüyü bitmemiş yetimlerin her birinizin üzerinde hakkı var. Canlarını vatan için feda eylemiş şehitlerimizin sizin üzerinizde hakkı var. Unutmayın, yükünüz ağırdır, mesuliyetiniz büyüktür." dedi.

"Millete ve Devlete Sadakatle Hizmet Edeceksiniz"

Erdoğan, genç teğmenlere ve dost ülke öğrencilerine başarılar dileyerek, "Siz de göreviniz boyunca milletin emrinde, milletin hizmetinde olacaksınız. Devlete sadakatten taviz vermeyecek, hukuka ve demokrasiye bağlılıktan kesinlikle ayrılmayacaksınız. Ben sizlere güveniyorum." diye konuştu.

Törenin sonunda, vatan ve millet uğruna canlarını feda eden tüm şehitlere rahmet, gazilere ise minnettarlığını sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini "Şunu unutmayın; tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Denizleriniz sakin, pruvanız neta, bahtınız hep açık olsun." diyerek tamamladı.

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