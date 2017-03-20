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Erdoğan'dan Merkel'e: Nazi uygulaması yapıyorsun

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Erdoğan'dan Merkel'e: Nazi uygulaması yapıyorsun
Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce Almanya Başbakanı Merkel'in tepkisine neden olan "Nazi" nitelemesini yineledi. Erdoğan Avrupa'ya hitaben "Utanmasalar, yeniden gaz odalarını, toplama kamplarını gündeme getirecekler" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İlim Yayma Vakfı Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Almanya'yı Frankfurt kentindeki Nevruz kutlamaları nedeniyle sert bir şekilde eleştirdi.

Erdoğan "Avrupa'ya giden bakanlarımız konuşturulmuyor ama PKK'ya miting için izin veriliyor" diyerek "Batı Türkçe manşetlerle 'Hayır' kampanyalarına destek veriyor. En büyük salonlarını onlara kiralıyorlar" ifadelerini kullandı.

Frankfurt kentindeki Nevruz kutlamalarında Cumartesi günü polisin verdiği bilgiye göre 30 binden fazla kişi katılmıştı. Miting alanına yürüyüş sırasında PKK sembollerinin yanı sıra Abdullah Öcalan posterleri açılmış, polis kutlamalarında PKK lideri Öcalan'ın resminin veya yasaklı diğer simgelerin olduğu bayrak taşıyanlar hakkında gerekli hukuki adımların atılacağını belirtmişti.

Erdoğan "Utanmasalar, yeniden gaz odalarını, toplama kamplarını gündeme getirecekler ama şimdilik ona cesaret edemiyorlar. Biz Srebrenitsa'yı unutabilir miyiz? Srebrenitsa'da 834 bin Boşnağı katledenleri, şehit edenleri unutabilir miyiz? İşte bu zihniyet, bu Hollanda zihniyeti budur. Daha bunun başka gerisi de var. O yüzden faşist deyince rahatsız oluyorlar, bu Nazi anlayışı deyince rahatsız oluyorlar. Ve hemen Avrupa'da ortakları onlara sahip çıkıyor. Başta Merkel. O da ona sahip çıkıyor. Sen de şuanda Nazi uygulamasını yapıyorsun. Kime? Almanya'daki benim Türk kardeşlerime veya oraya giden bakan kardeşlerime, milletvekili kardeşlerime" diye konuştu.

Almanya ve Türkiye arasındaki ilişkiler Türk politikacıların Almanya'daki referandum kampanya etkinliklerinin iptal edilmesi ve sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunu "Nazi uygulamalarına" benzetmesi nedeniyle geçtiğimiz günlerde gerilmişti. Almanya Başbakanı Merkel Erdoğan'ın Nazi benzetmesine tepki göstermiş, bu ifadelerin kabul edilemez olduğunu açıklamıştı.

Erdoğan ayrıca Die Welt gazetesinin Türkiye'de tutuklanan muhabiri Deniz Yücel'in "terör ajanı" olduğunu söyledi.

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