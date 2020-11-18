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Erdoğan'dan Merkez Bankası kararı öncesi 'faiz' çıkışı: Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Ekonomi Şûrası'nda konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:
Erdoğan'dan Merkez Bankası kararı öncesi 'faiz' çıkışı: Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Ekonomi Şûrası'nda konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:

"Daha Kıbrıs meselesinin ne olduğunu, Maraş'ın açılmasının ne anlama geldiğini bilmeyen birine ekonomiyi izah etmek mümkün değildir. Ömrü boyunca devletten aldığı maaş dışında tecrübesi olmayanların kürsülerden esip gürlemesi teneke tıngırtısından öte anlama sahip değil. Proje kişiliklerle, bilhassa yalanları, iftiraları önlerine konduğu halde yüzleri kızarmayan siyaset bezirganlarıyla işimiz olmaz.

Buralara vesayetin paraşütüyle gelmedik, zorlukları tecrübe ederek buralara geldik

Kendisine ait bir fikri ya da projesi olmayanların ekonomiyle ilgili ahkâm kesmesi gülünçtür.

Yüksek faizin nelere mâl olduğu ortada. Yüksek faizle gerçek anlamda yatırım yapabilir miyiz? Mümkün değil. Öyleyse bizim bu noktada çok daha dikkatli lazım.

Birçok iş insanımızla konuştuğumda beni faiz batırdı diyorlar. İnşallah bunları da tersine çevireceğiz. Önümüze çıkan engelleri aşarak hedeflerimize doğru yürümeye devam edeceğiz. Özellikle nakit akışından teşviklere kadar çok sayıda destek paketini hayata geçirdik.

Önümüze çıkarılan engelleri birer birer yolumuza devam edeceğiz. Yüksek faizden arındırılmış, sizlerin ihtiyaç duyduğu destek paketini hayata geçirdik. Salgından olumsuz etkilenen sektörlerin vergi ve prim ödemelerini erteledik. 

Önümüzde yeni bir dönem var. Üretim ve ihracata odaklanmamız gerek. El birliği ile bu sıkıntılı dönemi atlatacağız. Her kesimle istişare halinde olmaya özen gösterdik.

Gezi olaylarıyla başlayıp, sınırlarımızın kuşatılması, darbe girişimi ve ekonomimize  saldırıların hepsini birer birer boşa çıkardık. 

Ülkemiz yatırım, ticaretin merkezi olarak gösteriliyor. Önümüzdeki dönemde gerekli adımları atmak biziö görevimiz.

Ülkemiz hazırlık devrini geride bırakıp artık şahlanış dönemine giriyor. Üretim, istihdam, ihracat ve büyümede öncü haline geleceğiz.

Yılı da pozitif büyümeyle bitireceğimize inanıyoruz. Enflasyonla mücadele önceliğimiz. Mali disiplini koruyarak, değişim çizgimizden sapmadan yolumuza devam edeceğiz. Önümüzdeki sorunları piyasa ekonomisi kurallarına göre çözeceğiz. "

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