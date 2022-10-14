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Erdoğan'dan Metin Feyzioğlu açıklaması: 'Çok müteşekkir olurum dedi'

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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı‘na katılmak üzere gittiği Kazakistan dönüşü iktidara yakın basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Erdoğan'dan Metin Feyzioğlu açıklaması: 'Çok müteşekkir olurum dedi'

Eski  Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu‘nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti‘ne ( KKTC) büyükelçi olarak atandığının hatırlatılması üzerine Erdoğan, Feyzioğlu’nun iyi bir hukukçu olduğunu ifade etti.

Metin Feyzioğlu’nun uluslararası hukuk ve Kıbrıs konularında kendileriyle güzel çalışmalar yaptığını aktaran Erdoğan, “Kendisine bu teklifi yaptığımda o da ‘bunun için çok müteşekkir olurum’ dedi. Metin Bey’in özellikle Kuzey Kıbrıs ve Kıbrıs adasındaki gelişmelere vukufiyeti var. Sadece bir büyükelçi değil aynı zamanda akademisyen olarak da orada çok önemli işler başaracağına inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

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