  • BIST 5.092,88
  • Altın 1246.689
  • Dolar 19.3433
  • Euro 21.2623
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAEkonomik örgütler, sendikalar ve sivil toplum örgütleri toplanıyor.. Gündem Enerji!

Erdoğan'dan Millet İttifakı'na tepki! "Mavi boncuk dağıttıkları herkese bakanlık veriyorlar"

»
TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.
Erdoğan'dan Millet İttifakı'na tepki! "Mavi boncuk dağıttıkları herkese bakanlık veriyorlar"

Kocaeli'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Biz bunların ne menem olduğunu biliyoruz. Kandil, bizim Diyarbakır annelerimizin yavrularını kaçırdı mı... Hatta Edirne'de olan Selo var ya... 50 bin Kürt kardeşimizi bunlar öldürdü mü... Hatta bu gençlerin üzerinden arabayla geçtiler. Kardeşlerim bunların derdi Kürt falan değil. Açık söylüyorum; onlar ne kadar Kürtse biz o kadar Türküz.

ŞEHİR HASTANELERİ
Kocaeli Şehir Hastanemiz 1218 yatağıyla, deprem izolatörlü modern inşaatıyla her türlü imkana sahip birimleriyle, bakıyorum iftihar ediyorum. Ülkemizin tüm büyükşehirlerini bunun gibi şehir hastaneleriyle donatıyoruz, sırada İzmir var.

Türkiye'yi sağlık alanında sadece kendi vatandaşlarına hizmet etmekle kalmayıp küresel bir cazibe merkezi haline dönüştürmekte kararlıyız. Sağlık alanında yabancıların ülkemize olan ilgisi giderek artıyor. Sağlık alanında yaptığımız sistem reformunun kıymetini milletimizin gayet iyi biliyor. Muhalefet bu hizmetlere, bu eserlere saldırmayı sürdürüyor.
20 yıla sığdırdığımız asırlık yatırımlar daha önce yapılsaydı bugün Türkiye başka bir yerde olurdu.

Bugün yeni bir mücadelenin içindeyiz. Bu mücadele 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'nın müjdesini milletimize, dostlarımıza ve tüm insanlığa verme mücadelesidir. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun da önüne türlü türlü engeller çıkartmak için çalışıyorlar.

"MAVİ BONCUK DAĞITTIKLARI HERKESE BAKANLIK VERİYOR"
Şimdi, bir yere gelelim. Naptılar bunlar, bu muhalefet? 7'li bir masa kurdular. Kumar masası. Yetmedi PKK'sından FETÖ'süne tüm terör örgütleriyle anlaştılar. Ama milletin kendisi yok, vizyon zaten yok. Program deseniz bunların aklı o kadarına ermez. Proje deseniz... Bir kısmı zaten bizim yaptığımız şeyler. Bunların yaptığı bir şey yok. Dolayısıyla bunların ülkeye ve millete herhangi bir vaatleri bulunmuyor. Tek yapacakları ortaklarının altına birer cumhurbaşkanı yardımcılığı koltuğu çekmek. Mavi boncuk dağıttıkları herkese bakanlık veriyorlar.

IMF KONUSU
O zaman... IMF'in başındakiyle konuşuyoruz. 6'lı masanın etrafında olan kişi de o zaman benim bakanım. Ah ah... Dedim ki ben IMF'in başındaki o zata, ikide bir Türkiye'ye adamlar gönderiyorsunuz, Türkiye'yi ben yönetiyorum, siz değil. Siz taksitlerinizi almaya gelip alıyor musunuz alıyorsunuz. 2013'e kadar devam ettik ve yaptığımız görüşmeden sonra 2013'te bu ödemeyi bitirdik, IMF'i Türkiye'den def ettik. Ama CHP'ye sorsan ne diyor IMF'le konuşmak lazım. O sizin işiniz. Biz IMF ile değil, biz kendi kendimize yeteriz. IMF borcunu 2013'te sıfırladık. Şimdi hamdolsun 100 milyar doların üzerine Merkez Bankası'nın rezervi çıktı. Gümbür gümbür gidiyoruz. Yaparsa Cumhur İttifakı yapar. Başbakanlığım döneminde bir ara 135 milyar doların üzerine de Merkez Bankasının rezervi çıkmıştı. Şimdi yine onu yakalayacağız.

"SEN BAKKAL DÜKKANI BİLE YÖNETMEDİN YA"
(Muhalefete) Büyükşehir belediyeleriniz acaba ne yapıyorlar? Yok yapamazlar, yaparsa Cumhur İttifakı yapar. Bunlar bir şey yapıyorlar, her ortaya cumhurbaşkanı yardımcılığı veriyoruz diye kendileri söylemedi mi. Selo'yu çıkaracaklarmış, çocuk katilini çıkaracaklarmış. Benim milletim bu çocuk katilini dışarı çıkarma sözü verenlerle bir olur mu? Bu Selo'yla beraber olur mu? İşte onun için 14 Mayıs'a kaldı 28 gün, durmak yok. Bay Bay Kemal, yurt dışından 300 milyar dolar getireceğim diyerek ülkeyi tefecilere pazarlamıyor mu? Sen bakkal dükkanı bile yönetmedin ya. Tefeciler, alacakları için devletin gelirlerine el koyunca maaşları kim ödeyecek?

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye seçimlerinde görme engelli ve yatağa bağımlı seçmenlere oy kullanma kolaylığı sağlanacak15 Nisan 2023 Cumartesi 12:58
  • YSK’dan ‘geçersiz oy’ uyarısı14 Nisan 2023 Cuma 18:15
  • Avrasya Araştırma ''son kez'' anket sonuçlarını paylaştı14 Nisan 2023 Cuma 15:23
  • Depremlerde 50 bin 500 kişi hayatını kaybetti14 Nisan 2023 Cuma 14:43
  • Erdoğan'dan seçim üzeri beklenen müjde: "Karadeniz doğal gazını 20 Nisan'da çıkarıyoruz"14 Nisan 2023 Cuma 14:15
  • Türkiye'nin görüntüleme uydusu İMECE'nin uzaya fırlatılması ertelendi14 Nisan 2023 Cuma 11:01
  • Adıyaman'da korkutan deprem...13 Nisan 2023 Perşembe 17:16
  • Kılıçdaroğlu: Kürt sorununu demokratik yollardan çözmeye, terörü sonlandırmaya kararlıyız13 Nisan 2023 Perşembe 16:18
  • Cumhurbaşkanlığı seçimleri oy pusulası paylaşıldı13 Nisan 2023 Perşembe 16:03
  • Erdoğan: KKTC’nin resmen tanınması için çalışmaya devam edeceğiz13 Nisan 2023 Perşembe 13:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti