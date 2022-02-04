Erdoğan'dan Osman Kavala açıklaması: Bizim mahkeme kararlarımızı tanımayanı biz de tanımayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluğuna ilişkin Türkiye'ye yönelik Avrupa Konseyi'nin başlattığı ihlal süreciyle ilgili olarak, "Bizim mahkeme kararlarımızı tanımayanı biz de tanımayız" dedi. Erdoğan, Türk mahkemelerine de saygı duyulmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı’nda iç ve dış politikaya yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan bir gazetecinin sorusu üzerine, "Bizim mahkemeleri tanımayanları biz tanımayız. Bunu çok net söylüyorum. Bizim mahkemelerimizin vermiş olduğu kararlar var. AİHM ne demiş, Avrupa Konseyi ne demiş, bizi çok ilgilendirmiyor. Biz kendi mahkemelerimize saygı duyulmasını bekliyoruz. Bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz de tanımayız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satır başları:

"(Rusya-Ukrayna gerilimi) Yakından takip ediyoruz. Stratejik ortağımız ve komşumuz Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğimizi her platformda dile getiriyoruz."

"(Rusya-Ukrayna gerilimi) Bir Karadeniz ülkesi olarak bölgede barışı hakim kılmak adına tüm tarafları itidalli olmaya ve diyaloğa davet ediyoruz."

"İhtilafın barışçı yöntemlerle ve uluslararası hukuk temelinde çözülmesi gerektiği aşikardır. Bölgemizde barış ve güven ortamının tesisi amacıyla üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu, bu vesileyle bir kez daha vurguluyorum."

"Ukrayna ile ikili ticaret hacmi 2020'ye kıyasla yaklaşık yüzde 60 artarak 7,5 milyar dolara ulaştı. 10 milyar dolarlık hedefe varma yolunda kararlı adımlarla ilerliyoruz. Salgına rağmen geçen sene Ukrayna'dan gelen 2 milyondan fazla ziyaretçi Türkiye'de misafir edilerek, yeni bir rekora imza atıldı."

İsrail ile ilişkilerde yeni bir dönem mi başlıyor?

"(İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyareti) Mart ayının ortalarında bu ziyaret gerçekleşecek. Bu ziyaretle beraber ikili ilişkilerimizi, geleceğe yönelik çok daha fazla bir zemine olumlu istikamette oturtmanın gayreti içerisinde olacağız."

"Bizim bu yaklaşımımız aynı şekilde İsrail tarafından da mevcuttur. Belki de Sayın Herzog'un gelmesinden önce onların özel temsilcilerinin bize geldiği gibi, biz de özel temsilcimizi İsrail'e göndermek suretiyle ön çalışmayı arkadaşlarımız yapacaklar. Buna göre de süreci başlatacağız."

Erdoğan'dan Yunanistan'a sığınmacı tepkisi

"(Yunanistan tarafından geri itilen sığınmacıların donarak ölümü) Her şeyden önce 12 insanı dondurarak ölümüne seyirci kalmak yenilir yutulur bir şey değil. Yunanistan'ın bu alışılmış tavrını ilk defa yaşamıyoruz. Botları şişlenerek ölüme mahkum edilen nice insanlar oldu bugüne kadar."

"Bu konuyla ilgili bugüne kadar Avrupa Birliği hep sessiz kalmıştır, dünya sessiz kalmıştır. Bundan önceki adetlerini değiştireceklerine ben hiç ihtimal vermiyorum. Uydurdukları Frontex var hiçbir işe yaramaz, sadece Yunanistan'a destek vermekten öte hiçbir varlıkları yok. Şimdi de işte 12 insanı donmak suretiyle ölümlerine seyirci kaldılar. Bizler de bütün bunların karşısında yaptığımız çekimleri, her şeyi hangi ülkenin lideriyle görüşürsek onların önüne koyacağız ve bu mücadelemizi dünyanın gözü önünde sürdüreceğiz,"

Kabil Havaalanı'nın güvenliği

"(Kabil Havalimanı'nın güvenliği) Şu anda Taliban'ın kendi içerisinde bir yeknesaklığı yok. Maalesef nerede, neyi, nasıl ifade edeceklerini, bu konuda ne gibi bir tavır takınacaklarını belirlemiş değiller. Bu son gelişmede malum, Kabil Havalimanı'na bir 777 uçağının inmesi ve bu uçağın içerisinde de maalesef Taliban'ın kabul etmeyeceği şekilde birçok yolcu bulunması bu süreci biraz olumsuz etkiledi. Biz bu işin olumlu şekilde gelişmesi halinde Katar ile buradaki desteğimizi sürdüreceğiz. Kabil Havalimanı'nı da bu şekilde ele almak suretiyle bu süreci işletelim istiyoruz. Görüşmelerimiz iki ülke arasında devam ediyor. Temennim odur ki bunu başarıyla bitirir ve bir sonuca ulaştırırız."