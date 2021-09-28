Erdoğan’dan Paris İklim Anlaşması'na onay için tarih

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında Paris İklim Anlaşması hakkında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kasım ayında Glasgow'da yapılacak İklim Değişikliği Zirvesi'ne kadar onay sürecini tamamlamış olacağız" dedi ve ekledi "Orta ve uzun vadeli tüm kalkınma programlarımızı yeşil kalkınma devriminin gerektirdiği yapısal dönüşümün rehberliğinde hazırlayacak ve yürüteceğiz."

Erdoğan "Paris İklim Anlaşması ile 2053’e kadar uzanan bir perspektifte orta ve uzun vadeli hedef haline getiriyoruz. Birileri sırf bunun altında bizim hükümetimizin, Cumhur İttifakı'nın imzası var diye yapılan işi değersiz hale getirme, önemsizleştirmeye, hatta tam tersini göstermeye çalışsa da gerçekten tarihi bir karar aldık" ifadelerini kullandı.

Paris Anlaşmasının Türkiye'ye maliyeti ne olacak?

Anlaşmayı onaylamayan altı ülkeden biri

Türkiye, emisyonu azaltma ve karbonsuzlaşma hedefi belirlememekle birlikte, 191 ülkenin taraf olduğu Paris Anlaşması'nı imzalayıp da anlaşmanın parlamentodaki onay sürecini tamamlamayan altı ülkeden biri ve tek OECD-G20 ülkesi olmakla dikkat çekiyor.

Paris İklim Anlaşması'na imza atan 191 ülke, sera gazı emisyonlarını azaltarak küresel ısınmayı 2 derecenin altında tutmak için yükümlülük altına girmişti.

COP26 Dünya İklim Zirvesi İskoçya'nın Glasgow kentinde 1-12 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek.