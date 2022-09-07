Erdoğan’dan Rusya-Ukrayna savaşı yorumu: Yanlış yapıyorsunuz

İki günlük resmi temaslar kapsamında Sırbistan'a giden TC Cumhurbaşkanı Erdoğan burada açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 24 Şubat'tan beri devam eden Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili de konuştu.

Sırbistan’da Sırp mevkidaşı Aleksandr Vuçiç ile bir basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan hem ikili ilişkiler hem de Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

24 Şubat’ta Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle başlayan savaş ile ilgili konuşan Erdoğan, “Savaş çok kısa zamanda biteceğe benzemiyor. Rusya’yı hafife alanlara söylüyorum, yanlış yapıyorsunuz. Rusya hafife alınacak ülke değil” dedi.

Erdoğan, Batı ülkelerini de eleştirdi. Erdoğan, “Batı’nın takındığı tavrı doğru bulmadığımı çok açık söyleyebilirim. Zira tahrik üzerine kurulu bir politika güden Batı var” yorumunu yaptı.