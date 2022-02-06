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Erdoğan’dan Sağlık Durumu İle İlgili Yeni Açıklama

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Eşi Emine Erdoğan'la birlikte corona virüsüne yakalandığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından sağlık durumları ile ilgili açıklama yaptı.
Erdoğan’dan Sağlık Durumu İle İlgili Yeni Açıklama

TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dün twitter hesabından eşi Emine Erdoğan’la birlikte corona virüsünün Omicron varyantına yakalandıklarını duyurmuştu.

Bu sabah son durumları ile ilgili yeni bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadelere yer verdi: “Bu sabah doktorumuz rutin kontrolümüzü gerçekleştirdi. Hamdolsun, olumsuz bir durum yok. Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor, Emine Hanımla birlikte çalışmalarımıza evden devam ediyoruz.”

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