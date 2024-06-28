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Erdoğan'dan "Sayın Esed" sürprizi: Zamanında ailece görüştük, yarın yine olmaz diyemem

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Suriye arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden kurulup kurulmayacağı sorusunda "Sayın Esed" çıkışıyla yanıt verdi
Erdoğan'dan "Sayın Esed" sürprizi: Zamanında ailece görüştük, yarın yine olmaz diyemem

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye ile diplomatik ilişkilerin yeniden kurulup kurulmayacağı sorusu üzerine "Nasıl ki biz Suriye ile ilişkilerimizi çok çok canlı tuttuysak geçmişte, ailece görüşmelere varıncaya kadar, bilirsiniz, Sayın Esed ile bu görüşmeleri yaptık. Yarın olmaz diye bir şey kesinlikle mümkün değil, yine olur" yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hakkında "Sayın Esed" ifadesini kullanması dikkat çekti. 

"Kurulmaması için hiçbir sebep yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hz. Ali Camii’nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. "Türkiye ve Suriye arasında yeniden diplomatik ilişkiler kurulur mu?" sorusunu yanıtlayan Erdoğan:

"Kurulmaması için hiçbir sebep yok. Biz Suriye'yle bu ilişkileri geliştirmekte geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde birlikte hareket ederiz ve Suriye'nin de iç işlerine karışmak gibi bir derdimiz, bir hedefimiz asla olamaz. Çünkü Suriye halkı bizim kardeş halklar olarak beraber yaşadığımız bir topluluktur.

"Ailece görüşmelere varıncaya kadar Sayın Esed ile bu görüşmeleri yaptık"

Nasıl ki biz Suriye ile ilişkilerimizi çok çok canlı tuttuysak geçmişte, ailece görüşmelere varıncaya kadar, bilirsiniz, Sayın Esed ile bu görüşmeleri yaptık. Yarın olmaz diye bir şey kesinlikle mümkün değil, yine olur. Suriye'nin iç işlerine karışmak gibi de bir derdimiz asla yok"

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