Erdoğan'dan 'Selahattin Demirtaş' açıklaması

Erdoğan, Selahattin Demirtaş'ı ve HDP'li vekilleri hedef alarak, 'Bu ülkede katil aranıyorsa bunun adresini sormaya gerek yok bunlar biliniyor. Bunlar parlamentoya kadar sızmış olanlar ve kimseyi aldatamazsınız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selahattin Demirtaş'ı ve HDP'li vekilleri hedef alarak, 'Bu ülkede katil aranıyorsa bunun adresini sormaya gerek yok bunlar biliniyor. Bunlar parlamentoya kadar sızmış olanlar ve kimseyi aldatamazsınız. Sokağa insanları çağırıp Diyarbakır'da 53 evladımızı öldürenleri bu millet unutmuyor, unutmayacaktır da. Bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP'nin önceki dönem eş genel başkanı olan Selahattin Demirtaş hakkında verilen dünkü karara ilişkin açıklamada bulundu.

Erdoğan, HDP'li vekilleri de hedef alarak, "Bu ülkede katil aranıyorsa bunun adresini sormaya gerek yok bunlar biliniyor. Bunlar parlamentoya kadar sızmış olanlar ve kimseyi aldatamazsınız. Sokağa insanları çağırıp Diyarbakır'da 53 evladımızı öldürenleri bu millet unutmuyor, unutmayacaktır da. Bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

Cem Karaca’nın şarkısı ‘Tamirci Çırağı’nın sözlerini okuyan Erdoğan, "İşçisin sen işçi kal giy dedi tulumları" dedikten sonra, “Evet biz de giydik tulumları” diyerek Türkiye’nin geri kalmışlıktan kurtuluş mücadelesini verdiklerini söyledi.

Erdoğan, "Bize 'siz geri kalmış milletsiniz öyle kalın' dediler. Vesayetle çetin bir mücadeleye girişerek demokrasimizi güçlendirdik. Ekonomimizi rekabete uygun reforme ettik. Yeri geldi partimizi kapatmaya kalktılar. Sokakları karıştırmak için uğraştılar. Biz milletimizle saldırıların hepsini birer birer boşa çıkarmayı başardık. Türkiye bugün eğitimden sağlığa her alanda güçlü alt yapıya sahiptir. Saldırılara rağmen hala güçlü bir şekilde ayakta duran ekonomimiz var. Büyük devlet ve millet olmak aynı zamanda büyük dertlerle, büyük saldırılarla mücadele etmeyi gerektirir" diye konuştu.