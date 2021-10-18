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Erdoğan'dan "siyasi cinayet" iddiaları için inceleme talebi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları üzerine başlayan "siyasi cinayet" tartışmaları üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak söz konusu iddialarla ilgili inceleme talep etti.
Erdoğan'dan "siyasi cinayet" iddiaları için inceleme talebi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları üzerine başlayan "siyasi cinayet" tartışmaları üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak söz konusu iddialarla ilgili inceleme talep etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyunda tartışılan "siyasi cinayet" iddialarıyla ilgili olarak 15 Ekim'de avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazılı müracaatta bulundu. Dilekçede, bir süredir Türkiye'de siyasi cinayetler işleneceğine dair iddiaların kamuoyuyla paylaşıldığı ve Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve bu partilerin bazı temsilcilerinin de bu doğrultuda somut herhangi bir bilgi içermeyen beyanlarda bulundukları belirtildi.

Dilekçede, "Türkiye'de geçmiş yıllarda bir kısım siyasi cinayetlerin işlendiği, bu cinayetlerle birlik ve beraberliğimizin hedef alınarak toplumsal mühendislik çabalarına girişildiği bilinen bir gerçektir. Ayrıca bazen de bu tarz iddiaların halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla sorumsuzca dile getirildiği de gözlenmiştir. Bu nedenle meselenin vuzuha kavuşması adına söz konusu iddialarla ilgili gerekli incelemenin yapılmasını, iddia sahiplerinin bilgisine başvurularak, varsa iddiayı destekleyici bilgi, belge ve delillerin celp edilmesini, herhangi bir delile ulaşılması hâlinde faillerle ilgili gerekli yasal işlemlerin yapılmasını, talep etme gereği hasıl olmuştur" denildi.

Kılıçdaroğlu ne demişti?

Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz haftalarda gazetecilere yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın gerilimi tırmandırarak seçime gitmek isteyeceğini söyleyerek "Onun arayışına girecektir ama ben şundan eminim, eğer belli gruplar ellerine silah alıp belli kişileri öldürme yoluna gitmezlerse bir gerilim olmaz. Umarım öyle bir tablo da Türkiye'de yaşanmaz" ifadesini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu, bu ifadeyle neyi kastettiği sorulduğunda da "siyasi cinayetler" işlenmesi yönünde kaygıları olduğunu belirtmişti.

CHP Genel Başkanı'nın açıklamalarının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin resen soruşturma başlatmıştı. Başsavcılık suç ve delillerin tespiti bakımından inceleme ve araştırma yapılmasına karar vermişti.

İYİ Parti lideri Meral Akşener de "Sayın Kılıçdaroğlu, bu ülkenin ana muhalefet partisi Genel Başkanı, dolayısıyla kendisine böyle duyumlar geliyordur, ciddiye alınacak biçimde geliyordur ki kamuoyuyla paylaşmıştır. Dolayısıyla bu duyumların ciddiye alınmasının yolu, kendisine bu bilgilerin kaynağının sorulmasından geçer. Onu da yapacak olan Cumhuriyet savcılarıdır. Ciddiyet bunu gerektirir. Dedikodu yapmak, 'FETÖ taktiği' diyerek hafifletmeye gayret etmek, bir İçişleri Bakanı'na hem de bu derece tecrübeli bir İçişleri Bakanı'na hiç yakışmaz, FETÖ meselelerini de sulandırır. Onun için Sayın Kılıçdaroğlu'ndan, bu bilgilere nereden, nasıl ulaştığına, ciddiyetine dair resmi, kamuoyunu hoplatmadan, bilgilerin alınması lazım" açıklamasında bulunmuştu.

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