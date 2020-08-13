Erdoğan'dan son dakika Oruç Reis açıklaması: İlk cevabı aldılar...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, 75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi'nde AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü programında konuşuyor. Başkan Erdoğan, 'Oruç Reis'imize sakın saldırmayın, saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz dedik ve bugün ilk cevabı aldılar.'' açıklamasını yaptı.
AK Parti'nin 19'uncu kuruluş yıldönümü töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oruç Reis'le ilgili son dakika gelişmesini aktardı.
'BUGÜN İLK CEVABI ALDILAR
Yunanistan'la ilgili gerilime değinen Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, ''Oruç Reis'e saldırırsanız bedelini ağır ödersiniz dedik. Bugün de ilk cevabını verdik.'' ifadelerini kullandı.
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