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Erdoğan'dan sonra BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu

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Erdoğan'dan sonra BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu
Erdoğan'dan sonra BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu

FOX TV Ana Haber spikeri Fatih Portakal hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) da suç duyurusunda bulunuldu.

BDDK avukatlarınca, Fatih Portakal’ın dün Twitter hesabından yaptığı "Tekalifi Milliye hatırlatılıp ‘zor günlerden geçiyoruz’ denilerek mevduatı veya tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de! Korona sonrası ödeyelim derlermiş bir de! Olmaz olmaz diyemiyorum maalesef!" şeklindeki paylaşımı nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na UYAP üzerinden suç duyurusunda bulunuldu.

BDDK Hukuk İşleri Daire Başkanlığı'nca yapılan suç duyurusunda Fatih Portakal'ın Twitter paylaşımına yer verilerek bankaların, ülke ekonomisini etkileme imkânına sahip son derece önemli mali kuruluşlar oldukları ifade edildi.

Bankalara duyulan güveni sarsabilecek mahiyetteki haber ve yayınların, yalnızca ilgili banka veya bankalara değil, sektöre ve genel ekonomiye sirayet edebilecek zararların meydana gelmesine neden olabileceği kaydedilen dilekçede, Fatih Portakal'ın eylemlerinin Bankacılık Kanunu'nun 74. ve 158. maddeleri gereği suç teşkil ettiği ifade edildi.

Dilekçede, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun kararı ile 'İtibarın zedelenmesi' suçuna ilişkin olarak Fatih Portakal isimli kişi hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı başvuruda bulunulmasına ve Twitter paylaşımına erişimin engellenmesine karar verilmesinin talep edilmesine karar verilmiştir" ifadesi kullanıldı.

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