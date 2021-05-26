Erdoğan'dan Soylu açıklaması: Yanındayız

AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimin terör örgütleriyle, suç çeteleriyle, yeminli Türkiye düşmanlarıyla yürüdüğünü milletimiz görüyor. Bu sinsi operasyonları da akamete uğratacağız" dedi.

Organize suç örgütü liderliğinden hükümlü Sedat Peker'in videoları ile ilgili ilk kez konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ve eski başbakan Binali Yıldırım'ı destekleyici açıklamalar yaptı. Rize'de AK Parti örgütünden geldikleri bir grubun tepkisini değerlendirirken, "Ben Rize'nin geliniyim" diyen İYİ Parti lideri Meral Akşener'e de seslenen Erdoğan, "Gelin hanım dua etsin Rizeliler daha ileri gitmediler ama durun daha neler olacak" dedi.

"Sözde babaların racon kestiği Türkiye geride kaldı" diyen Erdoğan'ın yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

HER KESİMİN YANINDA OLDUĞUMUZU GÖSTERDİK: Gelişmiş ülkelerin bile bocaladığı salgın dönemini en az hasarlı geçirdik. Salgın döneminde destek için ödenen miktar yıl sonunda 104 milyar lirayı bulacak. Yaklaşık 645 bin emeklimizin maaşını 1500 liraya çıkardık. Bayram ikramiyelerini 1100 liraya yükselttik. 7 milyon haneye nakit yardımı gerçekleştirdik. Esnaf ve sanatkarlara 4 milyar liralık hibe verdik. Salgının başladığı günden bu yana 661 milyar liralık kaynakla milletimizin her kesiminin yanında olduğumuzu gösterdik. Finans piyasalarında zaman zaman görülen ekonomik gerçeklerimizle alakası olmayan kırılganlıkların önlenmesi için ilave tedbirler alıyoruz. AK Parti olarak en büyük başarımız, hükümetlerimiz döneminde vatandaşlarımızın çalışacak iş ve geleceklerine güvenle bakabilecek bir ortam oluşturmasıdır.

HİÇBİR SENARYO ÜLKEMİZİ HEDEFLERİNE ULAŞMAKTAN ALIKOYAMAZ: Kimin terör örgütleriyle, suç çeteleriyle, yeminli Türkiye düşmanlarıyla yürüdüğünü milletimiz görüyor. Biz birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktığımız müddetçe, hiçbir senaryo ülkemizi hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamaz, milletimizle aramızdaki uhuvveti bozamaz. Nice oyunları ve tuzakları bozduğumuz gibi bu sinsi operasyonları da akamete uğratacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Hiçbir senaryo ülkemizi hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamaz. Vesayete selam duran, darbelerin, darbe girişimlerinin aparatı olan, vicdanını ve aklını kiraya veren bir yargı, dışa bağımlıdır. Biz işte buna son verdik. Dün parlamentomuzda memnuniyet verici bir seçim yapıldı. HSK milletvekillerimizin iradesiyle tecelli etmiş oldu. Bu vesileyle HSK adaylarının belirlenmesinde uzlaşmayı öne çıkaran parti ve milletvekillerine teşekkür ediyorum.

DÖRDÜNCÜ YARGI PAKETİ: Bu uzlaşma tablosu yeni anayasa çalışmaları için de ümit vericidir. Siyaset kurumunun, demokrasimizin kazanımlarını ve milli iradeyi siyasi tarihimize mühürleyecek yeni bir Anayasa yapacağına inanıyorum. İnşallah, yeni Anayasa da milletin vicdanından, milletin kanaatinden çıkacak; yarınlarımıza, gelecek nesillere bırakacağımız en değerli miras olacaktır. Reform çalışmalarımızın yeni bir halkasını oluşturan dördüncü yargı paketi yakında Meclisimize sunulacak. Bu paketle idari yargıda vatandaşın işini kolaylaştıran, ceza yargılamasında güvenceleri artıran çok önemli yenilikler getiriliyor. Hemen ardından beşinci yargı paketi için kolları sıvıyoruz.

TÜRKİYE'Yİ GÜVENLİ HALE GETİRDİK: Emniyet konusunda tarihi başarılara imza attık. Ajanların, yerli işbirlikçilerin ve suç çetelerinin cirit attığı Türkiye'yi güvenli bir ülke haline getirdik. Terörü gündemden çıkarmak için tüm yolları denedik. İstismar alanlarını ortadan kaldırdık. Adalet reformları ve idari düzenlemelerle vatandaşların haklardan eşit faydalanacağı zemini oluşturduk. PKK terör örgütünün hasbi ve harbi yaklaşımımızı kendi emelleri için kullandığımızı gördüğümüzde teröristlerin başını ezmekte tereddüt etmedik. Sözde babaların racon kestiği Türkiye'yi hukuktan başka bir şeyin geçerli olmadığı bir seviyeye getirdik. Uyuşturucu ile mücadele ederken kimsenin gözünün yaşına bakmadık. 5 yılda organize suç örgütlerine karşı 1700'e yakın operasyon yapıldı. Dünyada uyuşturucu suçlarına en ağır cezaların verildiği ülkelerin başında Türkiye gelmektedir.

GELİN HANIM DUA ETSİN Kİ İLERİ GİTMEDİLER: Terörle, çetelerle mücadelede elde edilen bu başarılar birilerini rahatsız etti. Gelin hanım beni Netenyahu ile aynı kefeye koyup memleketime gidiyor. Orada ona güzel bir ders veriliyor. Rize'nin uşağına bu şekilde hakaret edip bebek katillerinin yanına koymaya kalkarsan yapılacak olan budur. Yine dua etsin ki gelin hanıma çok ileri gitmeden ders verdiler. Bu da Rizeli'nin edebini gösterir.

YILDIRIM'IN HEDEFE KONMASI İŞARET: Ülkede mikserler var. Süleyman Soylu'yu hedef alan saldırıların hedefinde güven ortamından duyulan rahatsızlık var. İçişleri Bakanımızın yanında olacağız. Ülkemizde yıllarca başbakanlık yapmış Binali Yıldırım'ın da oğlunun hedefe alınması asıl hedefi gösteren başka bir işarettir. Arkadaşlarımız üzerinden ülkemize yönelik saldırılara müsaade etmediysek buna da müsaade etmeyeceğiz. Suç örgütü mensuplarını dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar takip ediyoruz. Ülkemize getirip yargıya teslim edilene kadar peşini bırakmayacağız.