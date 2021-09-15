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Erdoğan'dan Steinmeier'e teşekkür

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Erdoğan'dan Steinmeier'e teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkileri ile Afganistan ve göç meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan görüşmede, Türkiye-Almanya İşgücü Anlaşması’nın 60’ıncı yıldönümü vesilesiyle 10 Ekim tarihinde yaptığı konuşmada Almanya'daki Türk toplumu ve Türkiye hakkında sarf ettiği güzel sözler nedeniyle Steinmeier’e teşekkür etti.

Türkiye ile Almanya'nın NATO müttefikleri olarak Afganistan'dan tahliye sürecinde takdire şayan bir dayanışma ve koordinasyon sergilediğini belirten Erdoğan, aynı anlayışı Afganistan’ın içinden geçtiği bu kritik dönemde sürdürmek gerektiğini ifade etti.

Söz konusu görüşmede Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer yardım kuruluşlarınca Afganistan’a gerekli insani yardımların ulaştırılması hususuna da değinen Erdoğan, 2015’teki Suriyeli göçmen dalgasına benzer bir tecrübeyi yaşamayı hiç kimsenin istemeyeceğini, Almanya ve Avrupa Birliği’nin (AB) bu minvalde Afgan göçünün yükünü taşıyan komşu ülkelere destek sağlaması gerektiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı Avrupa ülkelerinin konuyu sadece sınır güvenliğine indirgediğine dikkati çekerek, Türkiye'nin yeni bir göç yükünü kaldıracak kapasitesi olmadığını vurguladı. Erdoğan, katılım müzakerelerinin yeniden başlatılması, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve Türk vatandaşlarına vize serbestisi tanınması gibi konularda AB’nin adım atması gerektiğini ifade etti.

Steinmeier konuşmasında ne demişti?

60 yıl önce imzalanan işgücü anlaşmasının milyonlarca Türk ve Alman vatandaşının hayatını ve Almanya'nın çehresini değiştirdiğini söyleyen Steinmeier "misafir işçiler", onların çocukları ve torunları olmadan Almanya'nın "düşünülemez" olduğunu söylemişti.

Türkiye, İtalya, İspanya, Yunanistan, Fas ve birçok ülkeden gelen işçilere Almanya'nın müteşekkir olduğunu söyleyen Steinmeier "Sadece Alman ekonomi mucizesi değil, hayır, Alman toplumunun (bahsettiğim) kalkınması İtalyanlar, Yunanlar, İspanyollar ve Türkler tarafından da hatırı sayılır bir miktarda beraberce yüklenildi ve hâlâ da yükleniliyor" demişti.

Steinmeier göçmen işçilere hitaben "Siz Almanya’nın bugün toplumsal olarak daha açık, daha çeşitli, ekonomik açıdan güçlü ve müreffeh bir ülke olmasına çok katkıda bulundunuz" ifadesini kullandı.

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