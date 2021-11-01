Erdoğan'dan Sucuoğlu'na kutlama mesajı
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UBP yeni Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nu kutladı
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Ulusal Birlik Partisi Kurultayı sonucundan dolayı UBP yeni Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’na hayırlı olsun dileklerini iletti.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan; kurultay sonucunun UBP ve tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı olmasını dileyerek Sucuoğlu’nu tebrik etti ve başarılar diledi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.