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Erdoğan'dan Tatar'a tebrik

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Erdoğan, Tatar’ı aradı…
Erdoğan'dan Tatar'a tebrik

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar’ı telefonla arayarak kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Tatar ve onun şahsında yeni hükümete başarılar diledi.

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