Erdoğan’dan telefon trafiği: Önce Paşinyan sonra Putin

Türkiye ile Ermenistan arasındaki gerilimi yumuşatan bir gelişme yaşandı... Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile TC Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Erdoğan daha sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Ankara-Erivan hattında ilişkileri yumuşatan bir gelişme yaşandı… Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Paşinyan, Erdoğan’ı Kurban Bayramı dolayısıyla tebrik ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu ayın sonunda gerçekleşecek Vartavar için şimdiden tebriklerini iletti.

Erdoğan ve Paşinyan, ikili ilişkilerin iyileştirilmesi ve normalleşme sürecine dair fikir alışverişinde bulundu. Öte yandan iki isim de bölgede istikrar ve barış için işbirliği çalışmalarını artırma konusunda fikir birliğine vardı.

Paşinyan görüşmenin detaylarını Twitter üzerinden paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğü açıklandı.

Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı ve tahıl koridoru konularının gündeme geldiği belirtildi.