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Erdoğan’dan The Economist tepkisi: Küresel güçlerin iç siyasetimizi yönlendirmesine, millî iradeye parmak sallanmasına izin vermeyeceğiz

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Küresel güçlerin operasyon aygıtı olan dergilerin kapaklarıyla iç siyasetimizin yönlendirilmesine, milli iradeye parmak sallanmasına izin vermeyeceğiz” mesajını paylaştı.
Erdoğan’dan The Economist tepkisi: Küresel güçlerin iç siyasetimizi yönlendirmesine, millî iradeye parmak sallanmasına izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Küresel güçlerin operasyon aygıtı olan dergilerin kapaklarıyla iç siyasetimizin yönlendirilmesine, milli iradeye parmak sallanmasına izin vermeyeceğiz” mesajını paylaştı.

Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı’yla inşallah tüm bu diplomatik başarıları zirveye taşıyacağız" ifadesini kullandı.

Dünyanın önde gelen haftalık ekonomi yayınlarından Britanya merkezli The Economist, 6 Mayıs sayısının kapağına Türkiye'de yapılacak olan 14 Mayıs seçimlerini taşımıştı. "2023'ün en önemli seçimi" ve "Türkiye ve demokrasinin geleceği" başlıkları atılan derginin kapak tasarımı üzerinde Türk bayrağı, "Erdoğan gitmeli", "Demokrasiyi kurtarın" ve "Oy verin" yazan çıkartmalara yer verilmişti.

Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Polisimizi, askerimizi, sivillerimizi alçakça şehit edenlere terörist diyebilmek için Batı'nın gözünün içine bakanlar bilmezler. Artık siyasi, diplomatik ve askerî hamleleriyle terör örgütlerine dünyayı dar eden bir Türkiye var. İşte sahada ve masada güçlü Türkiye'nin hikâyesi;

Ülkemiz, üç kıtanın kalbi konumundaki jeopolitiğine rağmen yıllarca tek eksenli bir dış politikayla yönetildi. Boraltan Köprüsü faciasında can kardeşlerini göz göre göre katillerine teslim eden pısırık zihniyete son verdik. Diplomatlarımızın da gayretleriyle öz güveni yüksek, girişimci ve insani bir dış politika pratiğini hayata geçirdik.

Dış temsilcilik sayımızı 163’ten 260’a çıkartarak dünyanın en geniş diplomatik ağına sahip 5 ülkesi arasına girdik.

TİKA, YTB, Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı ile soydaşlarımıza ve yurt dışında yaşayan 7 milyon insanımıza kucak açıyoruz.

Kıbrıs Türklerinin, Türk dünyasının ve Balkanlar'daki Evladı Fatihan’ın hakkını kararlılıkla savunuyoruz.

Libya’da, Suriye’de, 30 yıllık işgalin ardından azat edilen Karabağ’da olduğu gibi gerektiğinde tüm imkânlarımızla kardeşlerimizin yanındayız.

Esir takası ve tahıl koridoru anlaşmalarıyla bölgesel krizlerin çözümüne katkı sunuyoruz.

Tarihi şanlı zaferlerle dolu bir devlet olarak uluslararası sistemde hak ettiğimiz yere geliyoruz.

Küresel güçlerin operasyon aygıtı olan dergilerin kapaklarıyla iç siyasetimizin yönlendirilmesine, millî iradeye parmak sallanmasına izin vermeyeceğiz.

Türkiye Yüzyılı’yla inşallah tüm bu diplomatik başarıları zirveye taşıyacağız."

 

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