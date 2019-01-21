Erdoğan'dan Trump'a: Menbic'in güvenliğini devralmaya hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin kuzeyindeki Menbic bölgesi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan geçen hafta Menbic'te gerçekleşen patlamada yaşamını yitiren ABD askerleri için taziyelerini iletirken bu olayın ABD'nin Suriye'den çekilme kararını etkilemek için yapılan bir provokasyon olduğunu söyledi.

17 Ocak günü ABD askerlerinin devriyesi sırasında gerçekleştirilen patlamada en az 16 kişi yaşamını yitirmişti. Bunlardan ikisi ABD askeri ikisi de ABD vatandaşı sivillerdi. Saldırıyı IŞİD üstlenmişti.

İki liderin telefon görüşmesinde Erdoğan, Menbic'in güvenliğini Türkiye'nin devralmaya hazır olduğunu iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süredir Menbic'i ABD'nin desteklediği YPG'nin kontrolünden almanın yanı sıra Fırat'ın doğusundaki diğer yerleşim yerlerine de operasyon için hazırlık yapıldığını vurguluyor.

Erdoğan ve Trump telefon görüşmelerinde iki ülkenin genelkurmay başkanları arasındaki görüşmelerin hızlandırılması ve ikili ticaret hacminin artırılması konusunda mutabık kaldı.