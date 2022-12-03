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Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı mesajı

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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri programında konuştu. "Ülkemizin üzerini tekrar emperyalist emellere hizmet eden kül katmanıyla örtmek isteseler de başaramayacaklar" dedi.
Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri programında konuştu. "Ülkemizin üzerini tekrar emperyalist emellere hizmet eden kül katmanıyla örtmek isteseler de başaramayacaklar" diyen Erdoğan, "Bugün Türkiye Yüzyılı diyerek milletimizin önüne yeni bir vizyon koyarken aynı zamanda Üstad'ın da hayalini hayata geçiriyoruz." dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde 9'uncusu düzenlenen Necip Fazıl Edebiyat Ödülleri programına katıldı.

Burada bir konuşma yapan Erdoğan, "Birileri karamsarlık havasıyla ülkemizin üzerine tekrar emperyalist emellere hizmet eden bir kült katmanı katmak isteseler de başaramayacaklar." dedi. Konuşmasında Necip Fazıl'ın hayatından kesitler de paylaşan Erdoğan, "Bugün Türkiye Yüzyılı diyerek milletimizin önüne yeni bir vizyon koyarken aynı zamanda Üstad'ın da hayalini hayata geçiriyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

"Rüzgarı başka yerden alarak esenlere bakmayın. Hiçbiri zalim karşısında konuşamaz, zulüm karşısında direnemez. Milletler dirayetli liderler ve üretken ilim, kültür, sanat insanlarına sahip oldukça yükselir. Bunları kaybettikçe de geriler. Bazı dönemlerde üzeri küllense de bu vasıfları bünyesinde barındıran bir millet önünde sonunda o beklenen şahlanışı gerçekleştirir. 


Her ne kadar birileri karamsarlık havasıyla ülkemizin üzerine tekrar emperyalist emellere hizmet eden bir kült katmanı katmak isteseler de Allah'ın izniyle başaramayacaklardır. Aralarında 15 Temmuz'un da olduğu her hadise bize milletimizin istiklali ve istikbali uğrunda neler yapabileceğini tekrar tekrar göstermiştir. İnşallah asırlar boyunca üstadın ateşini yaktığı meşalenin ışığı yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir.

Bugün Türkiye Yüzyılı diyerek milletimizin önüne yeni bir vizyon koyarken aynı zamanda Üstad'ın da hayalini hayata geçiriyoruz.

9. Necip Fazıl Ödülleri'nin edebiyat ve fikir dünyamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, farklı dallarda birinci olan isimlere ödüllerini takdim etti.

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