Erdoğan'dan Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasına ilişkin açıklama

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Virüs tespit edilen kişinin sağlık durumu iyi" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

>> Avrupa'dan gelen bir vatandaşımızda yapılan tetkikler sonucunda koronavirüs tespit edildi. Ailesi ve yakınları yakın izlememiz altında. Virüs tespit edilen kişinin sağlık durumu iyi.

>> Türkiye inşallah bu sıkıntıyı herhangi bir kayıp vermeden atlatacaktır, temennimiz budur. Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir.

>> Tüm dünyayı kasıp kavuran bu hastalığın ülkemize sirayet etmemesi için gereken her türlü önlemi vakitlice aldık.

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