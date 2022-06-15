Erdoğan'dan TÜSİAD Başkanı'na: Dış politikada sen bize ders veremezsin, haddini bil

Erdoğan, partisinin Meclis'teki grup toplantısındaki konuşmasında TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'a hitaben "TÜSİAD'ın başına gelen beyefendi, dış politikada sen bize ders veremezsin, sen daha çıraksın, dün bir bugün iki, haddini bil" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis'teki grup toplantısındaki konuşmasında TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'a hitaben "TÜSİAD'ın başına gelen beyefendi, dış politikada sen bize ders veremezsin, sen daha çıraksın, dün bir bugün iki, haddini bil" dedi.

Erdoğan, "NATO meselesinde, İsveç ve Finlandiya terörle mücadelede net, somut adımlar atana kadar duruşumuzu değiştirmeyiz" diye konuştu.

Erdoğan, "TÜSİAD bu gidişiyle devam ederse bu iktidarın kapısını hiç çalmasın. Sizler aynı merkezden idare ediliyorsunuz, o merkez CHP. CHP ne sufle ediyorsa siz de onu diyorsunuz. Bu kapı yerli ve milli duruş sergileyene açıktır. Yerli ve milli duruş sergilemeyene kapalıdır" ifadesini kullandı.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, bugünkü Yüksek İstişare Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, "Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle birlikte hem Avrupa güvenliğinde hem de dünya siyasetinde yeni bir dönem başladığını" belirterek, "İzlenecek politikaların diplomatik inceliklere öncelik veren bir strateji içinde, dostlukları derinleştirip düşmanlıkları azaltacak şekilde tasarlanması ve uygulanması çıkarlarımızı korumayı kolaylaştıracaktır" demiş ve İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda "Türkiye’nin dile getirdiği sıkıntıların ve taleplerin müzakere yoluyla, karşılıklı anlayışı geliştirerek ve ittifak ruhuna uygun şekilde çözülebileceğini ümit ediyoruz" ifadesini kullanmıştı.

'Öğrenci affı teklifi'

"Kamuoyunda öğrenci affı diye bilinen teklifi önümüzdeki günlerde Meclisimizin takdirine sunuyoruz. Yüksek lisans, lisans, doktora seviyesinde ve okulu bırakmış zorunda kalan öğrencilere belirli şartlarda okullara dönüş yolunu açıyor."

'Adaylığını veya adayını açıkla'

"Eski Türkiye'ye ait önyargıların artık Türk siyasetinde yeri yoktur. Bay Kemal, senin meşrebin ne olursa olsun, biz senin meşrebinle ilgilenmiyoruz merak etme. Çık ortaya, mert ol, adaylığını açıkla veya adayını açıkla."