  • BIST 3.171,18
  • Altın 993.958
  • Dolar 18.2006
  • Euro 18.2231
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAŞahin: Koronavirüse karşı yeni aşı hazır

Erdoğan’dan üstü kapalı Sedat Peker açıklaması

»
Erdoğan’dan üstü kapalı Sedat Peker açıklaması
Erdoğan’dan üstü kapalı Sedat Peker açıklaması

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022-2023 Adli Yıl Açılış Töreni’nde konuştu…

Erdoğan, AİHM kararlarıyla ilgili, “Adil değildir, siyasidir. Konu Türkiye olunca siyasi karar verir ama öbür tarafta Fransa, Almanya olunca maalesef ters kararlar verir” ifadelerini kulalndı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar:

*Aziz milletim, yüksek yargının kıymetli başkanları, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Yeni adli yılın ülkemiz, milletimizin, tüm adalet teşkilatımız için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.

* 2023’ün bize bundan sonraki bir asrımıza ilişkin vizyonlarımızın üzerine düşünme şevkini vermesini temenni ediyorum.

*Vatandaşlarımızın yargılama süreçlerinde hak mahrumiyetlerine uğramasından üzüntü duyuyoruz.

*Adli yardım sistemini yeniden ele alacağız. Avukatlık kanununu barolarımızla birlikte çalışarak yenilemek istiyoruz.

*Adalet sisteminin altyapısında da büyük bir değişime imza attık. Geçtiğimiz 20 yılda 277 adalet hizmet binası inşa ederek kapalı alan miktarını 569 bin metrekareden 6 milyon metrekareye çıkararak yargı hizmetlerinin işin mehabetine uygun mekanlarda verilmesini sağladık.

*Yüksek mahkemelerimizin tamamının binalarını verilen hizmetin niteliğine uygun düşecek şekilde yeniledik.

*Yakında ihalesi yapılacak yeni Ankara Adalet Sarayı’nın da şimdiden şehrimize ve yargı camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.

*Hukuki himaye sigortasını Türkiye’ye kazandırmayı planlıyoruz. Hukuki himaye sigortasını hayata geçireceğiz. Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması için yeni projeler devreye alacağız.

*Yapay zekayı, yargının ve yargı görevi yapan hakim, savcı ve avukatlarımızın hizmetine sunmak için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.

*Hukuk güvenliğinin daha da artırılması için yeni adımlar atacağız. Yargı süreçlerini sadeleştireceğiz.

*Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması için yeni projeleri devreye alacağız. Tüm bu çalışmalarla milletimizin adalete olan güvenini en üst düzeye çıkarmakta kararlıyız.

“BÖYLE BİR REZİLLİĞE ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ”

*Çalışmalarımızı yürütürken geç gelen adalet, adalet değildir sözünü aklımızdan çıkarmıyoruz.

*Buna karşılık birileri maalesef ülkemizin adalet sistemini suç çetelerinin kirli oyunlarına kurban etmek için çalışıyor. Böyle bir rezilliğe asla izin vermeyeceğiz.

*Bu ülkede herkes mücadelesini hukuk ve en önemlisi ahlak kuralları çerçevesinde verecektir. Her tahrik, her söylenti ülkemize yapılmış en büyük kötülüktür.

AİHM’E TEPKİ

*AİHM, kararlarında adil değildir, siyasidir. Konu Türkiye olunca siyasi karar verir ama öbür tarafta Fransa, Almanya olunca maalesef ters kararlar verir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyüdü31 Ağustos 2022 Çarşamba 11:11
  • Erdoğan: Önümüzdeki en büyük sıkıntı hayat pahalılığı30 Ağustos 2022 Salı 20:39
  • TC MSB, TSK Günü dolayısıyla Twitter’dan mesaj yayımladı, video paylaştı30 Ağustos 2022 Salı 19:36
  • NATO’dan 30 Ağustos kutlaması30 Ağustos 2022 Salı 16:19
  • İzmir’de helikopter kazası: 2 kişi yaralandı30 Ağustos 2022 Salı 15:57
  • Türkiye Dışişleri Bakanlığından Bağdat'a seyahat uyarısı30 Ağustos 2022 Salı 15:19
  • “Falyalı’nın eşinin mal varlığına tedbir konuldu”30 Ağustos 2022 Salı 11:32
  • Türkiye’de bulundu! 1,2 milyarlık altın ve gümüş rezervi...30 Ağustos 2022 Salı 10:56
  • Türk milletinin dönüm noktası: 30 Ağustos30 Ağustos 2022 Salı 09:12
  • Bakan Akar'dan Yunanistan'a: Bu kadar şımarıklık, pervasızlık kabul edilemez29 Ağustos 2022 Pazartesi 18:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti