Erdoğan'dan yabancı basına gazetecilik dersi

Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Gazetecilik, hakikat arayışıdır. Her gazeteci bir arayış içindedir. Ancak hakikatin tecellisi için, tek derdi iktidarı devirmek olanlara gazeteci gözüyle bakmıyoruz. Hele ki kalemini, kamerasını terör örgütlerine verenler asla ve asla bizim gözümüzde gazeteci değildir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sabah saatlerinde Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geldi. Erdoğan'ın ofiste düzenlenen kahvaltı programında yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuklara seslenerek canlı yayında açıklamada bulundu.

Erdoğan şöyle konuştu:

Uluslararası basında konunun üzerine cesaretle giderek, yeni utanç sahnelerinin yaşanmasının önüne geçmeliyiz.

Gazetecilik, hakikat arayışıdır. Her gazeteci bir arayış içindedir. Yalan ve manipülatif haberlere yer vermek, bireyin doğru haber alma hakkına da engeldir. İnandırıcılığını kaybetmiş bir medya anlayışının güven erozyonuna uğratır ve meslek grubuna bir yüktür. Halk adına siyasetçileri denetlemesine asla karşı çıkmadık, çıkmıyoruz. Denetim aracı olması gereken basının, siyaseti kendi istediği biçimde yönlendirmesine itiraz ediyoruz. Kibirli, yanlı, artlı niyetli gazetecilik anlayışına karşı çıkıyoruz. Ancak hakikatin tecellisi için, tek derdi iktidarı devirmek olanlara gazeteci gözüyle bakmıyoruz. Hele ki kalemini, kamerasını terör örgütlerine verenler asla ve asla bizim gözümüzde gazeteci değildir.