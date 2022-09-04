Erdoğan’dan Yunanistan’a: İleri gidersen bedeli ağır olur

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da yaptığı konuşmada "Bak Yunan tarihe dön, çok daha ileri gidersen bunun bedeli ağır olur ağır. İzmir'i unutma" diye seslendi.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda Teknofest 2022'ye katılıyor.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Şu anda Amerika Dedeağaç'a silahları, uçakları gönderiyor mu? S300'lerle bizi tehdide kalkışıyor mu? Bak Yunan tarihe dön, çok daha ileri gidersen bunun bedeli ağır olur ağır. Yunanistan'a bizim tek cümlemiz var. İzmir'i unutma. Adaları işgal etmeniz filan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya bir gece ansızın gelebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Ülkemizin böyle bir coğrafyada, böyle bir devlet geleneği etrafında zayıf olmak gibi bir şansı yoktur" diyen Erdoğan, "Biz siyasi, ekonomik, teknolojik, diplomatik, askeri, sosyal, kültürel bakımdan güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde bizi Suriye'den, Ukrayna'dan, Bosna'dan beter ederler" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Teknofest ülkemizin geleceğinin farklı bir ufuk çizgisi. Teknofest 107 ayrı ülkeden katılan 600 bin gencimizin yarıştığı bir şölene dönüştü. Bu bir zihni devrimdir.

Bu gençlik cumhuriyet tarihi boyunca hep demokrasinin, kalkınmanın yanında yer alarak ülkesini yüceltmiştir. 20 yıldır verdiğimiz mücadelede bizim de yanımızda yer almış en büyük güç ve moral kaynağımız olmuştur. Bu gençliği burada Teknofest'te görüyorum. Türkiye'nin gerçeği de ihtiyacı da Teknofest kuşağıdır.

Dün bize parasıyla savunma sanayi teknolojisi ürünü vermeyen ülkelere artık ihracat yapar hale geldik. Dünyanın her yerinde teknolojik atılımların öncüsü savunma sanayidir. İnsansız hava araçlarımız savunma sanayinin yanında lojistikten tarıma kadar pek çok yerde kendilerine yer bulmaya başlamışlardır.

Dünyada haksızlık ve adaletsizlik yanında sefaletin, yıkımların hakim olduğu pek çok yer var. Coğrafyamızın her yerinde bu can yakıcı hadiselerin yaşandığı yerleri sayabiliriz. Türkiye birliğinden, beraberliğinden aldığı güçle kendini istikrar ve huzur sembolü olarak ayrıştırmaktadır.

ÜLKEMİZİN ZAYIF OLMA ŞANSI YOK, SURİYE’DEN BETER EDERLER: Ülkemizin böyle bir coğrafyada, böyle bir devlet geleneği etrafında zayıf olmak gibi bir şansı yoktur. Biz siyasi, ekonomik, teknolojik, diplomatik, askeri, sosyal, kültürel bakımdan güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde bizi Suriye'den, Ukrayna'dan, Bosna'dan beter ederler.

İLERİ GİDERSEN BEDELİ AĞIR OLUR: Şu anda Amerika Dedeağaç'a silahları, uçakları gönderiyor mu? S300'lerle bizi tehdide kalkışıyor mu? Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan'a tek cümlemiz var, İzmir'i unutma. Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz."