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Erdoğan'dan Zarrab davası yorumu: Doğruyu yaptık, ambargoyu delmedik!

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Erdoğan'dan Zarrab davası yorumu: Doğruyu yaptık, ambargoyu delmedik!
TC Cumhurbaşkanı, Zarrab 'tanık' statüsüne geçtikten sonra ilk kez yorum yaptı.

TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD'nin İran'a yönelik ambargo uygulamasını deldiği iddiasıyla 20 ay önce Miami'de tutuklanan Reza Zarrab'ın, "tanık" statüsüne geçtiği davayla ilgili olarak açıklama yaptı. Erdoğan, "Doğru olanı yaptık, ambargoyu delmedik. Davadan ne çıkarsa çıksın biz doğru olanı yaptık. İran ile ticari ve enerji ilişkimiz var. Biz ambargoyu ihlal etmedik" dedi.

Erdoğan, yakınlarının Man Adası'nda bulunan bir off - shore şirkete on milyonlarca dolar aktardığını belgeleyen dekontlara da tepki gösterdi, "Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesinin bedelini ödeyeceğini" savundu.

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