Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, AB-Arap Zirvesi’ne katılmak amacıyla gittiği Yunanistan’ın başkenti Atina’da Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve diğer yetkililerle temaslarda bulundu.

Fileleftheros gazetesi: “Erdoğan’ı Beklerken – Atina ve Lefkoşa Şu An İçin Kıbrıs Sorununda Yeni Bir şey Olmadığı Konusunda Uzlaşıyor – Üçlü ve Çoklu Mekanizmalar Faydalı” başlıkları altında verdiği haberinde, AB-Arap Zirvesi’ne katılmak amacıyla Atina’ya giden Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Yunan yetkililerle temaslarında ve zirvede yaptığı konuşmaya geniş yer verdi.

Gazete, Anastasiadis ile Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın dün gerçekleştirdikleri görüşmede, şu an için Kıbrıs sorununda yeni bir şey olmadığı konusunda uzlaştıklarını belirterek Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Atina ziyaretini beklemekte olduklarını yazdı.

Habere göre, Anastasiadis’i kabulünde yaptığı açıklamada Çipras, Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulunması için ulusal bir çizgi belirlemeyi başardıklarını, böyle bir çözümün karşı tarafın da onayına ihtiyaç duyduğunu ve umutlarını hiç kaybetmemeleri gerektiğini ifade etti.

Çipras ayrıca ekonomik konulara da değindiği açıklamasında, Güney Kıbrıs’ın memorandumdan ilk çıkan olduğunu, şimdi sıranın Yunanistan’a geldiğini söyledi.

Anastasiadis ise açıklamasında, Doğu Akdeniz ülkeleri ile AB’nin işbirliğine işaret ederek AB-Arap zirvesinin bu çerçevede büyük önem taşıdığını belirtti.

Erdoğan’ın Atina’ya yapacağı ziyaret çerçevesinde Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın, müzakerelerin ortak kabul edilebilir bir çözüme ulaşabilmesi adına, koordine olmalarının gerektiğini vurgulayan Anastasiadis, Yunanistan’ın memorandumdan çıkma yönündeki çabalarına da destek belirtti.

PAVLOPOULOS-ANASTASİADİS GÖRÜŞMESİ

Gazete haberinin devamında, Anastasiadis’in Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos’la da görüştüğünü yazdı.

Habere göre Pavlopulos açıklamasında, Kıbrıs sorununa, garantilerin ve sözde “işgal ordusunun” bulunmadığı, uluslar arası hukuk ve AB normlarına dayanan bir çözüm bulunmasını istediklerini ifade etti.

Pavlopulos, Münhasır Ekonomik Bölgeler’in (MEB) belirlenmesi konusuna da değindiği açıklamasında, MEB’lerin uluslar arası hukuka göre belirlendiklerini ve uluslar arası hukukun ise “alakart” olmadığını sözlerine ekledi.

Anastasiadis ise açıklamasında, Türkiye’nin koyduğu parametrelerle Kıbrıs sorununun çözümünün mümkün olmadığını iddia ederek, Türkiye’nin garantiler ve adada askeri varlığını sürdürmedeki ısrarının çözüme ulaşılmasını engellediğini savundu.

“Türkiye’nin Kıbrıslı Türkler üzerindeki etkisinin, ülkenin yabancıların aracı haline gelmesi tehlikesini yarattığını” da öne süren Anastasiadis, Kıbrıs sorununa uluslar arası hukuk ve AB normları temelinde bir çözüm bulunması hedefine bağlılıklarını sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.

AB-ARAP ZİRVESİ’NDE KONUŞTU

Öte yandan Anastasiadis, AB-Arap Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, Yunanistan’la birlikte Mısır, Ürdün, Lübnan ve İsrail gibi bölge ülkeleriyle ikili ve üçlü işbirlikleri ve diyaloglar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Anastasiadis, bu tür ikili ve üçlü mekanizmaların bölgesel diyalog ve AB’yle işbirliği açısında faydalarına vurgu yaptı.

Konuşmasında Kıbrıs sorununa da değinen Anastasiadis, “Kıbrıs sorununun çözümünün, AB içerisindeki faaliyetlerin de dahil olduğu dış politikanın ve sivil güvenliğin dış müdahalelerden uzak, bağımsız olmasının sağlaması gerektiğinin uluslar arası alanda kabul gördüğü” iddiasında bulundu.

Politis gazetesi konuya ilişkin haberini: “Liderler Düzeyinde – Kıbrıs Rum Tarafı Çipras-Erdoğan Görüşmesini Bekliyor” başlıkları altında verirken, Anastasiadis’in dünkü temasları çerçevesinde Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’la da görüştüğünü yazdı.

Türkiye’de yaptığı temaslar ve Türkiye Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’yla Atina’da gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin Anastasiadis’e bilgi verdiğini yazan gazete, bu bilgilendirmeden; “Türkiye’nin garantiler ve güvenlik konusunda Yunanistan’la diyalog gerçekleştirilmesine olumlu baktığı, ancak bu diyalogun nasıl ve hangi düzeyde yapılacağına sadece üst düzeyde, Erdoğan’ın katılımıyla karar verilebileceği görüşünü taşıdığı” sonucunun çıktığını iddia etti.

Diğer gazeteler ise Anastasiadis’in Atina temaslarını şu başlıklarla yansıttılar:

Alithia: “Erdoğan İçin Koordine Oluyorlar”.

Haravgi: “Kıbrıs Sorunu İçin İyi Hazırlanmış Uluslar arası Konferans”.