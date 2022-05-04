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Erdoğan’ın “1 milyon Suriyeli” çıkışına dikkat çeken yorum

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Daha önce "mültecileri göndermeyeceğiz" diyen TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün "1 milyon Suriyeli mülteciyi geri gönderme planı" yaptıklarını söylemesi Orta Doğu medyasında gündem oldu.
Erdoğan’ın “1 milyon Suriyeli” çıkışına dikkat çeken yorum

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “1 milyon Suriyeli” çıkışı Orta Doğu medyasında gündem oldu… İsrail’in çok okunan gazetelerinden Jerusalem Post, Türkiye’deki Suriyelilerin geri gönderilmesinin bölgede yaratabileceği etkiyi mercek altına aldı.

Seth Frantzmann imzalı makalede, “Mültecilerin geri gönderilmesi bölgede çatışma ve kaosa sebep olabilir ve mültecilerin haklarını ihlal edebilir” yorumu yapılırken, İran medyasının bölgede yaşananlarla ilgili kapsamlı haberler yayınladığını aktardı.

İran’ın bölgede Esad rejimini desteklediğinin hatırlatıldığı makalede İran medyasında, Suriyeli mülteciler için yapılan evlerin yapısının geniş bir yer aldığı da belirtilerek, bu tartışmanın gelecek yıl yapılacak seçimlere damga vuracağı kaydedildi.

“İRAN KAOS İSTEMİYOR”

Makalede, “İran neden Türkiye’deki bu gelişme ile bu kadar ilgileniyor? İran uzun bir süredir Türkiye’nin Tahran’a mı yaklaşacağını yoksa Körfez ülkelerine mi yaklaşacağını merak ediyordu” yorumu yapıldı.

Makalede, Türkiye’nin hamlesinin bölgede yaratacağı hareketliliğin de Tahran yönetimi tarafından yakından izlendiği belirtildi.

Analizde, “İran, Suriye’yi İsrail’e saldırı için bir üs olarak görüyor. Eğer Ankara’nın seçimlerle ve Suriyelilerin Türkiye’den gönderilmesi süreciyle dikkati dağılırsa İran bölgeye silah sevkiyatını artırabilir. İran, Türkiye’nin hamlesinin Suriye’de istikrarsızlık yaratıp yaratmayacağını yakından izliyor. İran bundan faydalanabilir fakat çok fazla da kaos istemiyor. Silahlarını Hizbullah’a ulaştırabilecek kadar dikkat dağıtılmasını istiyor” denildi.

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