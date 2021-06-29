  • BIST 1.365
  • Altın 497,215
  • Dolar 8,7250
  • Euro 10,3922
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAO ülkede kapalı alanda maske takma zorunluğu geri geldi!

Erdoğan'ın 20 Temmuz Ziyareti Öncesi, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Güney Kıbrıs’a geliyor

» »
 Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in önümüzdeki hafta Güney Kıbrıs’a kısa süreli bir ziyaret gerçekleştireceği ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile görüşeceği bildirildi.
Erdoğan'ın 20 Temmuz Ziyareti Öncesi, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Güney Kıbrıs’a geliyor

 Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in önümüzdeki hafta Güney Kıbrıs’a kısa süreli bir ziyaret gerçekleştireceği ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile görüşeceği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Leyen’in ziyaretinin ana unsurunun Ulusal Toparlanma ve Dayanıklılık Planı’nın tartışılması olduğunu ve bu ziyaretin, Rum Yönetimi için plan açısından güvenoyu teşkil ettiğini yazdı.

Gazete, Leyen’in ziyaretinin ana unsurunun ekonomi olmasına rağmen, özellikle Kıbrıs sorunu olmak üzere farklı konuların da ele alınmasının beklendiğini kaydetti.

Haberde, Rum Yönetimi’nin planının toplam 1,2 milyar Euro’luk ödenek öngördüğü belirtildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ürdün Kralı yakında Kıbrıs’ı ziyaret edecek26 Haziran 2021 Cumartesi 09:02
  • Güney Kıbrıs ve Ürdün savunma sektöründe işbirliğini artırmaya yönelik ortak irade belirttiler26 Haziran 2021 Cumartesi 08:58
  • Güney kıbrıs’ta artan vaka sayısı endişe yaratıyor... 5 hint varyantı tespit edildi25 Haziran 2021 Cuma 10:49
  • Kıbrıslı Rum Lider Anastasiades Brüksel’de BM GS ile görüşecek25 Haziran 2021 Cuma 09:49
  • Güney Kıbrıs havaalanlarında1 Temmuz’dan itibaren AB Dijital Sertifikası kabul edilecek25 Haziran 2021 Cuma 09:44
  • Yorgos Gavriel’in Hak ve Özgürlüklerine Saygı Gösterilmeli, Hakkındaki Yasadışı Suçlamalar Derhal Kaldırılmalıdır!22 Haziran 2021 Salı 16:32
  • Güney Kıbrıs'ta 61 yeni vaka20 Haziran 2021 Pazar 20:41
  • Güney Kıbrıs’ın nüfusun yüzde 65’inin birinci doz aşı yapılması hedefine yaklaştığı bildirildi19 Haziran 2021 Cumartesi 17:59
  • Güney Kıbrıs, kamu borcu artan AB ülkeleri arasında 3’üncü sıraya yerleşti19 Haziran 2021 Cumartesi 16:01
  • Anastasiadis yeni kabineyi Çarşamba gününe kadar açıklayacak19 Haziran 2021 Cumartesi 11:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti