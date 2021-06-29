Erdoğan'ın 20 Temmuz Ziyareti Öncesi, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Güney Kıbrıs’a geliyor

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in önümüzdeki hafta Güney Kıbrıs’a kısa süreli bir ziyaret gerçekleştireceği ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile görüşeceği bildirildi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in önümüzdeki hafta Güney Kıbrıs’a kısa süreli bir ziyaret gerçekleştireceği ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile görüşeceği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Leyen’in ziyaretinin ana unsurunun Ulusal Toparlanma ve Dayanıklılık Planı’nın tartışılması olduğunu ve bu ziyaretin, Rum Yönetimi için plan açısından güvenoyu teşkil ettiğini yazdı.

Gazete, Leyen’in ziyaretinin ana unsurunun ekonomi olmasına rağmen, özellikle Kıbrıs sorunu olmak üzere farklı konuların da ele alınmasının beklendiğini kaydetti.

Haberde, Rum Yönetimi’nin planının toplam 1,2 milyar Euro’luk ödenek öngördüğü belirtildi.