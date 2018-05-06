Erdoğan'ın açıkladığı manifestoda neler var?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İstanbul 6'ncı İlk Kongresi'nde 24 Haziran'daki seçimler için manifestosunu açıkladı.

Erdoğan, Türkiye'nin "kuruluş ve diriliş dönemini" tamamladığını belirterek, 24 Haziran'dan sonraki dönemi ise "şahlanış ve yeniden yükseliş" olarak isimlendirdi.

Cumhurbaşkanı, "AK Parti'nin bugüne kadar kazandığı 12 seçimin her biri hayati derecede önemliydi. Ama 24 Haziran seçimleri Türkiye için bir milat olacak. Seçimlerin ardından cumhurbaşkanı hükümet sistemiyle şahlanış ve yeniden yükseliş idealimiz tüm unsurlarıyla hayata geçecek" dedi.

Erdoğan'ın ilerleyen günlerde bir de seçim beyannamesi açıklaması bekleniyor.

Erdoğan, manifestoyu açıkladığı kongrenin düzenlendiği İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda eşiyle birlikte geldi. Cumhurbaşkanı salona girişinden önce dışarıda toplanan gruba otobüsün üstünden seslendi.

Kongre nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alınırken, bölgedeki yolların büyük bir bölümü trafiğe kapatıldı.

Erdoğan'ın konuşması sırasında Başbakan Binali Yıldırım ve Bakanlar Kurulu'nun çok büyük bir kısmı da hazır bulundu.

Seçim manifestosunda iç politika ve ekonomiye dair neler yer alıyor?

Erdoğan, demokrasi ile hakların serbestçe kullanılmasına vurgu yaparken, ekonomide de faiz, cari açık ve enflasyonu düşürmeyi vaat etti.

Erdoğan ayrıca, Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracaklarını söyledi.

Konuşmanın bazı satır başları şöyle:

"Dün olduğu gibi bugün de demokrasiden, özgürlükten, hakların serbestçe kullanılmasından yanayız. Yarın da öyle olacağız

Biz milletin egemen olduğu tam bağımsız, tam demokratik ve müreffeh Türkiye istiyoruz

Ahdim olsun ki; yeni dönemde Türkiye muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkacak

Yerli otomobil ve savunma sanayii alanındaki projelerimiz süratle hayata geçecek

Faizler, enflasyon ve cari açık düşecek

Kanal İstanbul ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi büyük projeler mutlaka hayata geçecek

İstanbul'daki yeni havalimanımız bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızda hizmete girecek

El birliğiyle Türkiye ekonomisini büyütecek ve dünyaya markalar sunacak küresel bir güç haline getireceğiz

AK Parti yürüyüşüne başladığımız günlerde 3-Y olarak adlandırdığımız yolsuzlukla, yoksullukla ve yasaklarla mücadele etmek, en önemli hedeflerimiz arasında olmaya devam edecektir."

Manifestonun dış politikayla ilgili kısımlarının ana hatları neler?

Cumhurbaşkanı, konuşmasında Avrupa Birliği'ni (AB) eleştirdi ve üyelik konusunda Türkiye'deki gibi bir kararlığı muhataplarında göremediklerini söyledi.

Türkiye'nin AB üyelik hedefinden vazgeçmediğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin küresel bir güç olacağını belirtti ve şu ifadelere yer verdi:

"Yeni dönemde Türkiye küresel bir güç, öncü bir ülke olacak

Son zamanlarda muhataplarımızda aynı kararlılığı ve isteği görmesek de Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefinden asla vazgeçmedik

Dış politikamızın temel ilkeleri 'bağımsızlık', 'milli çıkar', 'milli güvenlik' ve 'vicdani duruş' olmaya devam edecek

Kimsenin efendiliğini kabul etmediğimiz gibi kimseye de efendilik taslamayacağız

Küresel bir güç olmak için kendi silahlarımızı üretmeye devam edeceğiz

Türkiye, yeni dönemde sınırlarını terör örgütlerinden temizlemek için Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı gibi harekatlarına yenilerini ekleyecektir."

Erdoğan, yeni sistemle ilgili ne söyledi?

Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinin ardından cumhurbaşkanlığı sistemine de geçişin tamamlanacağını hatırlattı.

Yeni sistemde, cumhurbaşkanının yetkileri önemli ölçüde artırılırken, başbakanlık makamı da lağvediliyor.

Böylece, yürütme de cumhurbaşkanının kontrolü altına geçiyor. Ayrıca cumhurbaşkanına kararname çıkarma ve bütçeyi hazırlama yetkileri de getiriliyor.

Muhalefet, yeni sistemin "tek adam rejimi" getireceğini ve kuvvetler ayrılığını ortadan kaldıracağını öne sürüyor.

Erdoğan ise bugünkü konuşmasında tam aksini savundu.

Erdoğan, seçimlerin ardından cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili olarak "şahlanış ve yeniden yükseliş idealimiz tüm unsurlarıyla hayata geçeceğini" söyledi.

Erdoğan, "Tam kuvvetler ayrılığı ile Meclis yasa yapmaya ve hükümeti denetlemeye, hükümet etkili icraata, yargı da bağımsız ve tarafsız bir biçimde adaletin tecellisine odaklanacak" diye konuştu.

Erdoğan, demokratik siyasetin bu sistemde kurumsallaştığını öne sürerek, "vesayet düzeni ve bürokratik oligarşinin" ortadan kalkacağını belirtti.

Seçim manifestosu ile beyannamesi arasında ne fark var?

Erdoğan, bugün seçim manifestosunu açıkladı.

Erdoğan, geçen hafta içerisinde Güney Kore'den dönüşünde uçakta yaptığı açıklamada, manifestonun "daha güçlü, daha müreffeh ve daha özgür bir Türkiye'ye yürümekte kararlı olduğunu" ve manifestoda da bu ilkeleri ortaya koyacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı, bugünkü konuşmasında ilerleyen günlerde bir de seçim beyannamesi ilan edeceklerini belirtti.

Hürriyet gazetesinin hükümete yakınlığıyla bilinen köşe yazarı Abdülkadir Selvi, geçen hafta yazdığı bir yazıda manifesto ve beyanname ile ilgili ayrıntılara yer verdi.

Yazıda, manifestonun "yeni sistemin ruhu ve söylemi olacağını, hangi değerler üzerine inşa edileceğini" içerdiği ve beyannamede ise bunun nasıl hayata geçirileceğine dönük adımların yer aldığı belirtildi.

Erdoğan'ın seçim manifestosu sosyal medyada nasıl karşılandı?

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sosyal medya hesapları, Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını #TürkiyeŞahlanıyor etiketiyle paylaşmaya başladı.

Bu etiket, kısa sürede Türkiye'de Twitter'da en çok konuşulan konular listesinde birinci sıraya yükseldi. Erdoğan'ın konuşması sırasında bu etikete 70 bin civarında mesaj atıldı.

Bu etiketin altında ağırlıklı olarak Erdoğan'ı ve manifestoyu destekleyen mesajlar atıldı.

Bununla birlikte bazı kişiler de ekonomik vaatlere ve manifestoda bedelli askerliğin yer almamasına tepki gösterdi.