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Erdoğan’ın açıklamaları sonrasında tetikteler: Yunanistan Cumhurbaşkanı’ndan manidar ziyaret

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Bu yılın Mayıs ayına kadar ilişkilerin yolunda seyrettiği Ankara-Atina hattında tansiyon düşmek bilmiyor...
Erdoğan’ın açıklamaları sonrasında tetikteler: Yunanistan Cumhurbaşkanı’ndan manidar ziyaret

Son dönemde tansiyonun yükseldiği Türkiye-Yunanistan hattında dikkat çekici bir gelişme yaşandı… Geçen haftalarda TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bir gece ansızın gelebiliriz” diyerek üstü kapalı bir mesaj verdiği Yunanistan’dan yeni bir hamle geldi.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou’nun yarından itibaren başlayarak Türkiye'ye komşu 4 ada ve Lozan Anlaşması'na göre yerleşimin mümkün olmadığı ancak Yunanistan tarafından silahlandırılan adacıkları ziyaret edeceği açıklandı.

Sakellaropoulou’nun bu ziyaretinin Türkiye ile Yunanistan arasında gerginliğin tırmanışta olduğu bir dönemde bölgedeki sınır muhafızları ve vatandaşlara moral ziyareti olarak değerlendirildi.

Yunan liderin Rodos ile Halki Adası’yla, Türkiye'ye sadece 1.8 kilometre uzaklıkta olan Antalya'nın Kaş ilçesi karşısındaki Kızılhisarlı (Meis) ve Çamada (Megistis) adalarını ziyaret edeceği açıklandı.

FAHRİ HEMŞERİLİK UNVANI VERİLECEK

Pazar günü ziyaretlerine başlayacak olan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou’nun ilk ziyaretinin Rodos ve Halki Adası'na yapılacağı burada belediye başkanları ile görüşmelerinden sonra Halki Adası'nın fahri hemşerilik Unvanının verileceği açıklandı.

ADALARDAKİ TÖRENLERE  KATILACAK

Haberi okuyucularına bugün Rodos Adası'nda yayın yapan Dimokratiki Gazetesi duyurdu. Sakellaropoulou’nun 12 Eylül pazartesi günü ise Rodos ‘ta düzenlenecek Ege ve Doğu Akdeniz’de Uluslararası Hukuk ve Uluslararası 1982 Montego Körfezi Deniz Hukuku Sözleşmesi’nden bu yana 40 yıl” konulu 4. Sempozyum'una katılacağı 13 Eylül Salı günü ise Kaş ilçesinin karşısındaki Kızılhisarlı ve Çamada'yı ziyaret ederek burada düzenlenecek törenlere katılacağı belirtildi.

Yunan liderin ziyaretinin zamanlaması dikkat çekti.

Kızılhisarlı Adası'na 1 kilometre uzakta olan ve üzerinde bir Şapel bulunan Çamaada (Megistis)'da Yunanlıların bazı bölgeleri tel örgüleri ile çevirdiği ve adaya çıkardıkları inşaat malzemelerini teleferik aracılığı inşaat yapılan bölgeye sevk ettiği  görüldü.

Katerina Sakellaropoulou aynı gün akşam saatlerinde Rodos Havalimanı'ndan Atina'ya dönecek.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Geçen hafta Samsun’da katıldığı bir etkinlikte söz alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan karşıtı açıklamalarda bulunmuştu.

Erdoğan, “Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan’a tek cümlemiz var, İzmir’i unutma. Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan bu açıklamadan günler sonra benzer tonda açıklamalar yapmış ve buna Yunanistan’dan ve bazı Avrupa Birliği üyesi ülkelerden tepki gelmişti.

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