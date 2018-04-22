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Erdoğan'ın açıklamasına Yunanistan'dan ilk yorum

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Yunanistan Başbakanlığından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikili ilişkilere dair değerlendirmelerine ilişkin, "Türk Cumhurbaşkanının açıklamalarından Ege'de barış lehine dönüşü ve iki ülke arasında güvenlik dahil önemli konularda diyaloğu destekle
Erdoğan'ın açıklamasına Yunanistan'dan ilk yorum

Yunanistan Başbakanlığından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikili ilişkilere dair değerlendirmelerine ilişkin, "Türk Cumhurbaşkanının açıklamalarından Ege'de barış lehine dönüşü ve iki ülke arasında güvenlik dahil önemli konularda diyaloğu desteklemesi gibi olumlu kısımları alıyoruz" açıklaması yapıldı.

Yunanistan Başbakanlığından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki ülke arasındaki ilişkilere dair değerlendirmelerine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, söz konusu değerlendirmelerin fiiliyata geçirilmesinin beklendiğini kaydedildi.

OLUMLU KISIMLARI ALIYORUZ

Açıklamada, "Türk Cumhurbaşkanının Ege'de barış lehine dönüşü ve iki ülke arasında güvenlik dahil önemli konularda diyaloğu desteklemesi gibi olumlu kısımları alıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Edirne'de tutuklu bulunan 2 Yunan asker meselesi ile başka meselelerin karşılaştırılmasının "kabul edilemez" olduğu aktarılan açıklamada, Yunanistan ve Avrupa Birliğinin pozisyonunun Yunan askerlerin şartsız bir şekilde ivedilikle geri gönderilmesine yönelik olduğu kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NTV'de yayınlanan röportajında Yunanistan ile ilişkilere ilişkin "Suların ısınması diye bir şeyi istemiyoruz. Böyle bir gayretin içinde değiliz. Biz Yunanistan'a bir komşumuz olarak bakıyoruz. Öyle veya böyle bazı sıkıntılar olsa bile bütün bunları aşalım istiyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu. 

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