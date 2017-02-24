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Erdoğan'ın Almanya mitingine tepki büyüyor

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Erdoğan'ın Almanya mitingine tepki büyüyor
Erdoğan’ın Almanya’da referandum mitingi düzenleyeceği haberine tepki büyüyor. SPD'nin başbakan adayı Schulz "demokratik kurallara uyulması" uyarısında bulundu. Yeşiller ve Sol Parti ise mitingin engellenmesini istiyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaletinde referandum mitingi planladığına ilişkin haberler üzerine, Alman siyasetçilerin tepkisi sürüyor. KRV İçişleri Bakanı Ralf Jäger'in, Almanya'nın herhangi bir yerinde bu tür mitinglerin düzenlenmesinin federal hükümet tarafından engellenmesi gerektiği yönündeki açıklamasına Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı Martin Schulz'dan destek geldi.

Schulz, 30’dan fazla günlük gazetenin bağlı olduğu Yazı İşleri Ağı'na (RND) verdiği demeçte, Erdoğan'ın olası mitingine karşı "Ralf Jäger'in kaygılarını paylaştığını” vurguladı. "Bütün komşu ve dost ülkelerin temsilcileri gibi Erdoğan'ın da Almanya'ya gelmesinin istendiğini” belirten Schulz, "Ancak bunun koşulu, bir demokratik hukuk devletinde, bir hukuk devletiyle dostça ilişkiler içinde, kayıtsız şartsız  demokratik kurallara riayet edilmesidir" diye konuştu.

Özdemir ve Özoğuz'dan tepki

Yeşiller  partisi Eş Başkanı Cem Özdemir ise Alman Haber Ajansı dpa'ya verdiği demeçte, federal hükümetin Erdoğan'a "referandumdan önce Almanya'da istenmediğini açıkça bildirmesi” gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'daki olası mitingine Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz da tepki gösterdi. Sosyal Demokrat Partili Bakan Özoğuz, Ruhr Nachrichten gazetesine yaptığı açıklamada, "Bu tür toplantılar Almanya'daki havayı zehirleyerek, barışçıl bir şekilde birarada yaşamamıza zarar veriyor” şeklinde konuştu.

 

Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen de Alman hükümetinden Erdoğan'ın Almanya'da miting düzenlemesini engellemesini istedi. Passauer Neue Presse gazetesine konuşan Dağdelen, "Alman hükümeti Erdoğan'ın yeni bir propaganda mitingini önleyebilir, önlemelidir" dedi. Dağdelen, Alman Yüksek İdare Mahkemesi'nin "Almanya sınırları içinde yabancı bir devlet adamı veya hükümet üyesinin siyasi görüşlerini açıklama imkanının dış politikaya ait bir konu" olduğu yönündeki kararına dikkat çekti.

Mahkeme daha önce aldığı karar uyarınca "yabancı devlet adamları veya hükümet üyelerinin Almanya sınırları içindeki kamusal alanlarda hangi koşullar altında görüşlerini açıklamasına imkan tanınacağının siyasi bir karar olduğuna" işaret etmişti. Dağdelen, bu nedenle Almanya Başbakanı Merkel'in "Erdoğan'ın Almanya'da diktatörlük kampanyası yapmasını yasal olarak engelleyebileceğini" savundu.

"Erdoğan'ın mitingi yasaklanmamalı”

Almanya Türk Toplumu adlı derneğin Genel Başkanı Gökay Sofuoğlu ise "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyareti ve buradaki olası mitingi yasaklanmamalı” dedi. Rheinische Post gazetesine açıklama yapan Sofuoğlu, ancak "Erdoğan'ın Almanya'da eleştirilebileceğini ve onu eleştiren kişilerin vatan haini veya terör destekçisi olmadığını kabul etmesi gerektiğini” vurguladı. Sofuoğlu, Erdoğan'ın yurt dışında yaşayan Türklerin oy kullanacağı 27 Mart ile 9 Nisan tarihleri arasında Almanya'ya gelebileceği tahmininde bulundu.

Bild gazetesi Ankara'daki diplomatik çevrelere dayandırdığı haberinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mart ayında Almanya'yı ziyaret edeceğini ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde referandum mitingi planladığını duyurmuştu. Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert ise hafta başında yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın Almanya'da miting yapmasına yönelik resmi bir talepte bulunulmadığını aktarmıştı.

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